24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة (5.00)

  2. النيابة العامة تطالب بإدانة مروجي "كفتة الكلاب" بـ10 سنوات سجنا (5.00)

  3. دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا (5.00)

  4. شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة" (5.00)

  5. الصين تطلق أول مسبار للهبوط على القمر المعتم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة .. عقوبة ممارسة الجنس مع معزة

السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة .. عقوبة ممارسة الجنس مع معزة

السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة .. عقوبة ممارسة الجنس مع معزة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 08 دجنبر 2018 - 18:15

ذكرت تقارير صحفية أن محكمة في زامبيا أدانت مؤخراً شخصاً بالسجن 15 سنة مع الأعمال الشاقة بعدما اعترف بممارسته الجنس مع معزة حامل. الفاعل أدين في وقت سابق بخمس سنوات لكن الادعاء العام قرر رفع القضية إلى المحكمة العليا.

أشار موقع صحيفة "ذا صن" إلى أن محكمة في زامبيا أدانت شخصاً بالسجن 15 سنة مع الأعمال الشاقة بعدما اعترف بممارسته الجنس مع معزة حامل. وأضاف الموقع البريطاني أن ما قام به الفاعل (22 عاماً) تسبب في موجة غضب عارمة.

وأوضح موقع "ذا صن" أن المحكمة كانت قد أدانت نفس الشخص في وقت سابق بالسجن خمس سنوات، بيد أن الادعاء العام كان غاضباً من مدة الحكم، وقرر إحالة القضية إلى المحكمة العليا في مدينة كاساما الزامبية بداعي أن ما قام به الفاعل ( روبن .م ) مخالف لقانون البلد.

وفي نفس السياق، أفاد موقع صحيفة "ميرور" أن الإدعاء العام طالب بعقوبة أشد للفاعل حتى يكون عبرة لكل من يفكر في ممارسة الجنس مع الحيوانات. وأضاف الموقع أن المحكمة العليا قررت تمديد مدة الحكم من خمس سنوات إلى 15 سنة.

وأفاد موقع "lusakatimes" أن وقائع هذه الحادثة تعود إلى ( الثاني من نونبر 2018)، حيث سمع شخص ما ( موابي) في الصباح الباكر (حوالي التاسعة) صوت المعزة ( الثغاء). وأردف أن موابي ذهب برفقة صديقه من أجل معرفة سبب هذا الصوت، فوجدا الفاعل من دون ملابس وهو يمارس الجنس مع المعزة، ثم سحبوه واقتادوه إلى مركز الشرطة.

وتابع نفس المصدر، أن الفاعل ( روبن. م) اعترف بفعلته وناشد المحكمة أن تخفف عنه الحكم لأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها جريمة ما، كما أنه يعتني بأخته الصغيرة على حد قوله. وأردف أن المحكمة أخذت كل هذا بعين الاعتبار وقررت إدانة ( روبن.م) بخمس سنوات سجن آنذاك، بيد أن هذه المدة أصبحت الآن 15 سنة بعدما تم رفع القضية إلى المحكمة العليا في مدينة كاساما الزامبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.