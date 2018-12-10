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الرئيسية | منوعات | المغنية بيونسي تحيي حفل زفاف ابنة أثرى الأثرياء في الهند

المغنية بيونسي تحيي حفل زفاف ابنة أثرى الأثرياء في الهند

المغنية بيونسي تحيي حفل زفاف ابنة أثرى الأثرياء في الهند
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:55

سافرت المغنية الأمريكية بيونسيه إلى الهند لإحياء حفل خاص يسبق زفاف إيشا أمباني، ابنة الرجل الأثرى في الهند، وأناند بيرامال نجل مليونير هندي آخر، وذلك بحلول بعد غد الأربعاء.

ونشرت بيونسي صورا على حسابها بشبكة "إنستغرام" تظهر فيها بملابس ومجوهرات هندية تقليدية في الحفل التمهيدي.

وتعد بيونسي واحدة من مفاجآت الحفل، ضمن زفاف ابنة الملياردير الهندي موكيش أمباني رئيس مجموعة "Reliance Industries" والذي تقدر ثروته بأكثر من 43 مليار دولار.

وأحيا الحفل أيضا نجم بوليوود شاروخان، وحظيت السهرة بحضور هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الامريكية السابقة ومرشحة الرئاسة خلال الانتخابات الماضية.

وبرز في الموعد، أيضا، المغني الأمريكي نيك جوناس وزوجته ملكة جمال العالم السابقة والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، اللذين تزوجا مطلع الشهر الجاري في جودبور المعروفة بالمدينة الهندية الزرقاء.

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