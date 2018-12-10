جدات يقدمن عرض أزياء لملابس النوم في روسيا

هسبريس - متابعة

أقيم عرض أزياء في العاصمة الروسية موسكو، لكنه اقتصر على الجدات، ليضفي بهجة على مدينة تتسم بالجدية عادة.

وشاركت في العرض سيدات ينضبن بالحيوية فوق الخمسين وارتدين ملابس النوم وبدا عليهن بوضوح الاستمتاع بالمشاركة.

وقالت أناستازيا لازيبنايا منظمة الحدث إن العرض يختلف عن غيره لأنه يركز على العارضات أكثر مما يركز على الملابس.

وبدأ تنظيم عرض أزياء الجدات في عام 2014 ثم تحول إلى حدث سنوي ويهدف إلى إشعار المسنات بالارتياح إزاء التقدم في العمر.

وينظم موقع بابا-ديدا-رو الإلكتروني الذي تملكه أناستازيا والمعني بشؤون المسنات هذا الحدث الذي يحظى بدعم من عدة مؤسسات خيرية روسية.