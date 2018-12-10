ميركل تقتني النعناع المغربي وتجلس في مقهى شعبي

DW عربية*

بمجرد وصولها أمس الأحد إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة، أبت المستشارة الألمانية أنيلا ميركل إلا أن تخلق الحدث في مدينة مراكش المغربية، وتبتعد ولو قليلاً عن ضغوطات البروتوكولات المعتادة.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو وصورا للمستشارة ميركل، وهي تتجول في ساحة جامعة الفنا وأسواقها، التي تعد من الأماكن السياحية المشهورة في "المدينة الحمراء". إذ اقتنت ميركل النعناع المغربي من أحد الباعة بأسواق جامع الفنا وسط ترحيب كبير من المراكشيين.

ونشرت مغردة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وإسمها فاطمة صورة للمستشارة ميركل عند أحد باعة النعناع المغربي، وعلقت على الصورة "ميركل في قلب مراكش أكيد لن تفوت كأساً من الشاي المغربي بالنعناع".

أما "هشام"، فقد غرد قائلاً عن صورة المستشارة ميركل "أسواق مراكش تسحر ماما ميركل...المستشارة الألمانية تزور جامع لفنا وتقتني "النعناع" من الباعة".

في حين نشر حساب آخر صورة لميركل أثناء تجولها في أسواق مراكش، حيث تظهر السعادة على محيا المستشارة الألمانية، بينما أخذ بعض المغاربة في التقاط الصور لواحدة من أقوى الشخصيات في العالم منذ عدة سنوات.

ورغم الإجراءات الأمنية المحيطة بالمستشارة الألمانية، بيد أن ذلك لم يحل دون تجمع الكثير من الحاضرين حولها والتقاط صور للذكرى مع ميركل، التي أعلنت مؤخراً أنها لن تترشح مجدداً لمنصب المستشارة في ألمانيا.

ولم تقتصر زيارة ميركل على أسواق "المدينة الحمراء"، فقط، بل زارت أيضاً مقهى شعبي في مراكش، ونال الفيديو الذي يظهر المستشارة الألمانية في المقهى إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على تواضع ميركل، التي جلست في الطابق العلوي في المقهى، للاستمتاع بنظرة شاملة على ساحة جامع الفنا.

وبعد انتشار صور المستشارة الألمانية وهي تستمتع بجمال مراكش توقع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة ميركل مجدداً إلى المدينة الحمراء مستقبلا، وربما قضاء فترة التقاعد في هذا المدينة، التي تُوصف بواحدة من أجمل المدن في المغرب.