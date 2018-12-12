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الرئيسية | منوعات | معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة

معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة

معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة
DW عربية*
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:00

تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع الأبقار بدءا من 75 دولارا للساعة لفائدة شخصين. وخلال هذا الوقت يمكن للمستفيدين من تمشيطها أو تمسيدها أو معانقتها. وتعد مزرعة "ماونتن هورس فارم" بخبرة مرحة ومريحة مع هذه الحيوانات ذات العيون الواسعة.

وتظهر الصور الموضوعة على صفحة المزرعة الخاصة في موقع إنستغرام أغلب الأشخاص وهم واضعون ذراعا على بقرة أو يمسدون رأسها. وعلى حسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الأربعة التي تتيحها المزرعة، يمكن كذلك الاقتراب من الأحصنة القزمة والعادية في المزرعة.

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست المكان الوحيد الذين يمكن معانقة البقر فيه من أجل الحصول على الراحة النفسية، فهناك مكان في هولندا، حيث يكون لمعانقة بقرة هولندية "أثر لطيف على الأشخاص ويمنح المرء شعورا بالثقة"، بحسب مزرعة كاستاني هوف الواقعة في قرية بيتس بشمال غرب البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البقالي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 18:49
انا اجد راحة ف شم روائح البلدية الأبقار والاغنام ..راحة نفسية سبحان الله العظيم ...كنا احد الراحة في البغال ..البغل في الجنوب كان يشكل لي الطمأنينة والثقة بالنفس ...لكن الإحسان إلى الخلق اكبر راحة خصوصا المحتاجين اللقمة الخبز ... حالنا ليس بخبر اقصد معظم الناس والأسر تعاني مع لقمة العيش ... الغلاء الغلاء...ايها الاغنياء الدنيا فانية ...أحسنوا الى الفقراء والمحتاجين ... فالعمر قصير والله خبير والحساب قريب
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2 - سلام الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 18:51
البحث عن الراحة النفسية والشعور بالطمأنينة هو الإتجاه نحو خالق الكون والسجود له وحده فإنه شعور جميل وكأنما حيزت لك الدنيا والآخرة .فنحن المسلمين لم نقدم شىء للتعريف بالإسلام في العالم وإبلاغ الدعوة لو عرفوا الغرب معنى هدا الدين ما اتبعوا البقر أو الشجر ليعانقوه بل اتجهوا إلى خالق كل شيء
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