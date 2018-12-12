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كُتّاب وآراء
معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة
تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع الأبقار بدءا من 75 دولارا للساعة لفائدة شخصين. وخلال هذا الوقت يمكن للمستفيدين من تمشيطها أو تمسيدها أو معانقتها. وتعد مزرعة "ماونتن هورس فارم" بخبرة مرحة ومريحة مع هذه الحيوانات ذات العيون الواسعة.
وتظهر الصور الموضوعة على صفحة المزرعة الخاصة في موقع إنستغرام أغلب الأشخاص وهم واضعون ذراعا على بقرة أو يمسدون رأسها. وعلى حسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الأربعة التي تتيحها المزرعة، يمكن كذلك الاقتراب من الأحصنة القزمة والعادية في المزرعة.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست المكان الوحيد الذين يمكن معانقة البقر فيه من أجل الحصول على الراحة النفسية، فهناك مكان في هولندا، حيث يكون لمعانقة بقرة هولندية "أثر لطيف على الأشخاص ويمنح المرء شعورا بالثقة"، بحسب مزرعة كاستاني هوف الواقعة في قرية بيتس بشمال غرب البلاد.