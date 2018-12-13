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كُتّاب وآراء
ممثل أمريكي يقاضي شركة طيران بسبب "حشر" أصبعه أثناء الرحلة!!
على طريقة محمد هنيدي في فيلم" فول الصين العظيم"، عندما علق في مقعد حمام الطائرة، فشل ممثل أمريكي من تحرير أصبعه الذي "حُشر" في مسند المقعد!! الألم النفسي والجسدي الذي تعرض له المسافر، دفعه لمقاضاة شركتى طيران!
تقدم الممثل الأمريكي ستيفن كييز بدعوى قضائية ضد شركتي "أميركان إيرلاينز" و"سكاي ويست إيرلاينز"، بعد أن علق أصبعه في مسند الكرسي بالطائرة. جاء في الدعوى أن كييز تعرض لألم نفسي شديد وعانى من الألم الجسدي لعدة أسابيع بعد إصابة أصبعه، بحسب موقع سيتي نيوز الأمريكي.
وكان كييز يستقل طائرة تابعة "أميركان إيرلاينز" من مدينة رينو بولاية نيفادا متجهاً إلى لوس أنجلوس، وعندما حاول ربط حزام الأمان، علق أصبعه في مسند المقعد، مسبباً ألما شديدا، وفق ما ورد بالموقع المهتم بأخبار المنوعات.
وفي الدعوى القضائية، التي طالب فيها بتعوض غير محدد، أكد كيز أنه لم يتمكن من تحرير أصبعه الخنصر من مسند الذراع طوال مدة الرحلة التي استغرقت ساعة كاملة، كما أورد موقع فوكس نيوز الأمريكي، الذي نشر الخبر أيضاً. وحاول كييز عدة مرات تحرير أصبعه أمام الركاب، وهو ما اعتبره "إذلالا علنيا".
وجاء في الشكوى أيضا أن كييز عجز بعد الحادث عن القيام بمهام روتينية بما في ذلك اللعب مع أطفاله. وأضاف في الدعوى، أن لا أحد من طاقم الطائرة أو فريق الإنقاذ التابع لإدارة الإطفاء تمكن مساعدته. وفي نهاية المطاف، تمت الاستعانة بأحد الفنيين الذي قام بتفكيك ذراع الكرسي بالكامل، بحسب الموقع ذاته!