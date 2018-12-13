أمريكي يحتج ضد السلطات بعمل مجسم ضخم للأصبع الأوسط!

هسبريس - متابعة

بطريقة مبتكرة عبر أمريكي عن غضبه من السلطات في ولاية فيرمونت من خلال نصب مجسم يحمل إيحاءات نابية في مكان عام. المجسم تحول إلى مزار ومكان لالتقاط صور السيلفي، والغريب أن السلطات لا تستطيع إزالته، وهذا هو السبب..

بعد محاولات فاشلة قام بها الأمريكي تيد بيلكي، أحد سكان مدينة ويستفورد، للحصول على موافقة السلطات لبناء مرآب خاص به لتصليح السيارات، لم يجد أمامه إلا أن يجسد رغبته في الاعتراض بشكل مثير للجدل.

صمم بيلكي تمثالاً ضخماً من الخشب لإيماءة يد بطول سبعة أقدام ووضعه فوق عامود بطول 16 قدم نصبه بالقرب من الطريق العام كي تكون اليد ظاهرة للجميع. في المجسم وضع الأصبح الوسطى في شكل يشير إلى المعنى النابي المتعارف عليه عالميا تقريبا.

وبحسب موقع نويز الألماني، فكل ما كان يطلبه المهندس الميكانيكي بيلكي (54 عاما) هو بناء مرآب مساحته 750 مترا مربعا في منزله الخاص لنقل ورشته ومحتوياتها من قرية نائية إلى قريته في ويستفورد. ومع محاولات دامت لعشر سنوات، يتم رفض طلبه عدة مرات من قبل السلطات المحلية، لدرجة ساد الاعتقاد أن الأمر أصبح ثأرا بين الطرفين، لذا قرر بيلكي الانتقام وجاءته الفكرة وطرحها على زوجته، كما ورد بالموقع المهتم بأخبار المنوعات.