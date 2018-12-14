ملكة جمال أمريكية تعتذر عن السخرية من متسابقات آسيويات

هسبريس - إفي

اعتذرت ممثلة الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون عن تعليقاتها حول مستوى اللغة الإنجليزية الضعيف لإثنتين من المشاركات في المسابقة المقامة حاليا في تايلاند.

وفي مقطع نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ظهرت سارا روز سامرز مع ملكتي جمال كولومبيا، فاليريا موراليس، وأستراليا فرانشيسكا هانج، بينما كن يتحدثن عن ممثلتي فيتنام، هيهن ني وكمبوديا، ريرن سينات.

وفي الفيديو، قالت سامرز عن المتسابقة الفيتنامية "إنها تتظاهر بأنها تعرف الإنجليزية جيدا لكنك حين توجه لها سؤالا عقب محادثة كاملة معها فإنها تبدأ في الإيماء برأسها وهي تبتسم كأنها تفهم" قبل أن تقلد طريقتها وهي تفعل ذلك لتنفجر في الضحك مع زميلتيها.

ثم بدأت سامرز في التحدث عن سينات وقالت إن "ملكة جمال كمبوديا هنا ولا تتحدث الإنجليزية على الإطلاق ولا يوجد أحد هنا يتحدث لغتها. هل تصدقون ذلك؟ فرانشيسكا قالت إن هذا الأمر قد يتسبب في شعورها بالعزلة وأنا أرى ذلك أيضا كما أن هذا أمر يثير الحيرة"، قبل أن تختتم حديثها بعبارة "مسكينة كمبوديا".

وأثار هذا الفيديو انتقادات المستخدمين عبر الإنترنت ووصف بعضهم تعليقات سامرز بأنها "معادية للأجانب"، ما دفع المتسابقة الأمريكية للاعتذار عبر حسابها على موقع (انستجرام).

وقالت ملكة جمال الولايات المتحدة إن "مسابقة ملكة جمال الكون فرصة للنساء من كافة أنحاء العالم للتعرف على ثقافات وحيوات ورؤى الأخريات. كلنا جئنا من خلفيات مختلفة ويمكننا أن نتطور معا".

وأضافت "في لحظة حاولت فيها أن أظهر إعجابي بشجاعة بعض الشقيقات قلت شيئا أرى الآن أنه ربما قد تم تفسيره كتعليق يقلل من احترامي لهن وأنا اعتذر عن ذلك".

وأكدت سامرز في تعليقها الذي نشرته مع صورة ظهرت فيها المتسابقات الخمس وهن يتعانقن "إنني ممتنة لأنني حظيت بالفرصة لأتحدث مع نات، ملكة جمال كمبوديا، وهيهن، ملكة جمال فيتنام، عن هذه التجربة بشكل مباشر".

بدورها، نشرت المتسابقة الفيتنامية نفس الصورة عبر حسابها على (انستجرام) أيضا لإنهاء الجدل وعلقت قائلة "كلنا قدمنا عملا رائعا الليلة. ناموا جيدا وغدا سيكون يوما أكثر بريقا يا فتياتي، أهديكم عناقي وقبلاتي. كلنا أسرة واحدة".

يشار إلى أن ملكة جمال الكون لعام 2018 ستتوج في الحفل النهائي الذي سيقام الاثنين المقبل في بانكوك.