اتهام المغنية شاكيرا بالتهرب الضريبي في إسبانيا

هسبريس - رويترز

قال متحدث باسم المدعي العام الإسباني اليوم الجمعة إن المدعي وجه اتهاما بالتهرب الضريبي للمغنية الكولومبية شاكيرا.

وقالت وكالة أوروبا للصحافة إن المدعي زعم بأنها تهربت من دفع أكثر من 14.5 مليون يورو (16.34 مليون دولار) خلال فترة مدتها ثلاثة أعوام عاشت فيها في إقليم كطالونيا بشمال شرق البلاد.

وهذه أحدث قضية لشخصية مشهورة تتهم بالتهرب من الضرائب في إسبانيا بعد التحقيق في أمر لاعبي كرة القدم الشهيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.