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كُتّاب وآراء
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اتهام المغنية شاكيرا بالتهرب الضريبي في إسبانيا
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:20
قال متحدث باسم المدعي العام الإسباني اليوم الجمعة إن المدعي وجه اتهاما بالتهرب الضريبي للمغنية الكولومبية شاكيرا.
وقالت وكالة أوروبا للصحافة إن المدعي زعم بأنها تهربت من دفع أكثر من 14.5 مليون يورو (16.34 مليون دولار) خلال فترة مدتها ثلاثة أعوام عاشت فيها في إقليم كطالونيا بشمال شرق البلاد.
وهذه أحدث قضية لشخصية مشهورة تتهم بالتهرب من الضرائب في إسبانيا بعد التحقيق في أمر لاعبي كرة القدم الشهيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - MEHDI الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:10
عادي تدفع الضرائب ولاكن منين كاتلقا نسب الضرائب فلكية أكيد غادي تلقى المتهربين
2 - اليوسفي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:26
اسبانيا تفرض على الاعبين تسجيل عقود الاحتراف وتفرض عليهم ضراءب.. حتا الممثلين والرسامين والفنانين الكل سواسية
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