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أسترالية عمرها 102 سنة تقفز بالمظلة من طائرة
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:22
أصبحت عجوز استرالية تبلغ من العمر 102 عام أكبر شخص في العالم يقفز بالمظلة.
وقال منظمو مناسبة القفز بالمظلات التي شاركت فيها إيرين أوشيا إنها قفزت من الطائرة من على ارتفاع 4267 مترا فوق سطح البحر.
وقامت أوشيا بهذا العمل الجريء أملا في جمع تبرعات لجمعية جنوب استراليا لعلاج الأمراض العصبية الحركية ورفع الوعي بهذا المرض بعدما فقدت بسببه ابنتها قبل سنوات قليلة.
ويقول المنظمون بمركز (إس.ايه سكاي دايفينج) أو مركز القفز بالمظلات في جنوب استراليا إن المرة الأولى التي قفزت فيها أوشيا بالمظلات كانت في عيد ميلادها المئة ثم قفزت مرة أخرى في 2017 لنفس السبب.