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كاميرا للمراقبة ترصد حادث قطار سريع في تركيا
أظهرت لقطات بثت اليوم الجمعة وصورتها كاميرا للمراقبة مشاهد من حادث القطار السريع الذي قتل فيه تسعة أشخاص وأصيب 86 في العاصمة التركية أنقرة.
واصطدم القطار السريع بجرار قطار ثم اصطدم برصيف محطة وجسر للمشاة في ضاحية بأنقرة في وقت مبكر من صباح أمس الخميس.
وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا ولم يكن سيتوقف في محطة مرسنديز.
ولم تتضح السرعة التي كان القطار والجرار يسيران بها عند وقوع الحادث.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القطار السريع كان يقل 206 ركاب وأن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في الحادث.
وتطور تركيا خلال حكم رجب طيب إردوغان المستمر منذ 16 عاما شبكة سكك حديدية للقطارات السريعة سعيا لتخفيف العبء عن الطرق السريعة التي تعاني ازدحاما مروريا متزايدا.