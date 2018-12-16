كمية كبيرة من الألبان تتحول إلى جليد بأحد شوارع غربي ألمانيا

هسبريس - متابعة

في حادثة غريبة تدفقت كمية كبيرة من الألبان من شاحنة وتحولت إلى جليد على الطريق بسبب شدة البرودة فما سبب هذا الحادث وكيف تصرفت قوات الإطفاء لإزالة الأضرار؟

ما نعرفه ونلاحظه باستمرار في فصل الشتاء، وخاصة مع الانخفاض الكبير لدرجة الحرارة، هو تجمد الماء على الطرقات وتشكيله لجليد. لكن هل سمعت يوما بتجمد اللبن وتحوله إلى جليد؟ هذا ما حصل بالضبط بألمانيا، ففد أعلنت الشرطة الألمانية عن تجمد آلاف الليترات من اللبن في أحد شوارع منطقة فيستفاليا غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن مجهولين فتحوا صنابير شاحنة ألبان كانت واقفة في أحد شوارع المنطقة، وكان قائد الشاحنة قد صفها في بلدة روتن لجمع المزيد من اللبن من المزارع المجاورة. وعندما عاد، كان نحو 15 ألف لتر من الألبان قد سُكِبَتْ على الطريق وتجمدت في درجات حرارة بلغت نحو أربع درجات تحت الصفر.

وذكرت قوات الإطفاء أن كمية الألبان المجمدة كوَّنت سطحا زلقا بعرض الطريق بأكمله، واستعانت القوات بــ20 فردا لتذويب اللبن المتجمد باستخدام الملح والماء. ولا تزال التحقيقات متواصلة في الحادثة.