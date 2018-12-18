24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الانفراج السياسي يعقد أول منتدى اقتصادي بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  2. عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء (5.00)

  3. أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)

  4. حقوقيون يشْكون إقصاء الحسيمة والناظور من زيارة "مقررة العنصرية" (5.00)

  5. محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | القضاء يدين قنّاصا بالحبس ومشاهدة رسوم متحركة

القضاء يدين قنّاصا بالحبس ومشاهدة رسوم متحركة

القضاء يدين قنّاصا بالحبس ومشاهدة رسوم متحركة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:40

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حكما صدر بحق قناص جائر من "ميزوري" يتمثل في مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة "بامبي"، مرة كل شهر، أثناء قضاء عقوبة بالسجن لأكثر من عام لدوره في قتل مئات من الغزلان.

وحُكم على ديفيد بيري جونيور بالسجن لمدة 15 شهراً بعد اعترافه بممارسة القنص على نحو غير قانوني، في ما وصفته إدارة الحفاظ على البيئة في ولاية ميزوري بأنها واحدة من أكبر قضايا القنص الجائر للغزلان في تاريخ الولاية.

وحكم قاض بمقاطعة لورانس على الرجل، وعمره 29 عاما، بمشاهدة فيلم "بامبي" الكلاسيكي، من إنتاج والت ديزني عام 1924، ويروي قصة غزالة صغيرة فقدت أمها بسبب القناصين الجائرين، وذلك مرة كل شهر خلال فترة حبسه.

وتقول سلطات "ميزوري" أنه من المعتقد أن بيري جونيور وأسرته مسؤولون عن قتل مئات الغزلان على مدى ثلاث سنوات من ممارسة القنص غير القانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.