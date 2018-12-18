القضاء يدين قنّاصا بالحبس ومشاهدة رسوم متحركة

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حكما صدر بحق قناص جائر من "ميزوري" يتمثل في مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة "بامبي"، مرة كل شهر، أثناء قضاء عقوبة بالسجن لأكثر من عام لدوره في قتل مئات من الغزلان.

وحُكم على ديفيد بيري جونيور بالسجن لمدة 15 شهراً بعد اعترافه بممارسة القنص على نحو غير قانوني، في ما وصفته إدارة الحفاظ على البيئة في ولاية ميزوري بأنها واحدة من أكبر قضايا القنص الجائر للغزلان في تاريخ الولاية.

وحكم قاض بمقاطعة لورانس على الرجل، وعمره 29 عاما، بمشاهدة فيلم "بامبي" الكلاسيكي، من إنتاج والت ديزني عام 1924، ويروي قصة غزالة صغيرة فقدت أمها بسبب القناصين الجائرين، وذلك مرة كل شهر خلال فترة حبسه.

وتقول سلطات "ميزوري" أنه من المعتقد أن بيري جونيور وأسرته مسؤولون عن قتل مئات الغزلان على مدى ثلاث سنوات من ممارسة القنص غير القانوني.