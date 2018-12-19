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الرئيسية | منوعات | الفنانة منى أسعد تطرح أغنية جديدة "حشومي"

الفنانة منى أسعد تطرح أغنية جديدة "حشومي"

الفنانة منى أسعد تطرح أغنية جديدة "حشومي"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 06:34

طرحت الفنانة المغربية منى أسعد أغنية جديدة بعنوان "حشومي"، عبر قناتها الرسمية الخاصة على موقع "يوتيوب"؛ وهي من كلمات يونس آدم، ولحن نبيل الحوري، وتوزيع بدر المخلوفي.

ويأتي جديد الفنانة منى أسعد بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "باردة باردة"، التي صورت بشكل جديد وأسلوب شبابي حظي بإعجاب الكثيرين، وأعاد الفنانة المغربية إلى جمهورها الذي غابت عنه لسنوات، بعد أن قررت مغادرة المغرب في اتجاه العاصمة الإنجليزية لندن، قبل أن تستقر لأزيد من 15 سنة في البحرين.

وكانت الفنانة منى قد دشنت، منذ 6 أشهر، عودتها إلى الساحة الفنية بالمغرب، عبر أغنية "مي دادا حنا"، التي أعادت توزيعها بطريقة جديدة تحت إشراف الموزع رشيد محمد علي، وكان قد صاغ كلماتها ولحنها والدها الراحل الفنان محمد الباشا.

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