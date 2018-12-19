24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تُبرر رفض "ميثاق مراكش" وتشيد بسخائها مع المهاجرين
- منتجو "الزعفران الحر" يحاربون التزييف لصون سمعة "الذهب الأحمر"
- صراعات تحتدم بين منتخبي المحمدية لخلافة عنترة
- شكاوى التعويضات تلاحق أغنية "الغزالة زاكورة"
- زروال يوقع "دوبل فاص" احتفاء بالمسرح الدارج
عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء (5.00)
"فدرالية اليسار" تدعو إلى إقرار صلاحيات حقيقية للجماعات الترابية (5.00)
المغرب يحتفل بلغة الضاد .. بوعلي: الفرنكوفونية "تحرق" العربية (5.00)
"أمنستي" ترصد "عيوبا جسيمة" في محاكمة معتقلي حراك الريف (5.00)
الجواهري: الدَين والدخل يحرمان المغرب خط ائتمان "النقد الدولي" (5.00)
- نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس - (190)
- أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب - (130)
- الموظفون المغاربة على موعد مع اقتطاع جديد للأجور بداية 2019 - (109)
- أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا - (91)
- اتفاق جديد بقرابة 3 ملايير دولار يجمع المغرب وصندوق النقد الدولي - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفنانة منى أسعد تطرح أغنية جديدة "حشومي"
طرحت الفنانة المغربية منى أسعد أغنية جديدة بعنوان "حشومي"، عبر قناتها الرسمية الخاصة على موقع "يوتيوب"؛ وهي من كلمات يونس آدم، ولحن نبيل الحوري، وتوزيع بدر المخلوفي.
ويأتي جديد الفنانة منى أسعد بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "باردة باردة"، التي صورت بشكل جديد وأسلوب شبابي حظي بإعجاب الكثيرين، وأعاد الفنانة المغربية إلى جمهورها الذي غابت عنه لسنوات، بعد أن قررت مغادرة المغرب في اتجاه العاصمة الإنجليزية لندن، قبل أن تستقر لأزيد من 15 سنة في البحرين.
وكانت الفنانة منى قد دشنت، منذ 6 أشهر، عودتها إلى الساحة الفنية بالمغرب، عبر أغنية "مي دادا حنا"، التي أعادت توزيعها بطريقة جديدة تحت إشراف الموزع رشيد محمد علي، وكان قد صاغ كلماتها ولحنها والدها الراحل الفنان محمد الباشا.