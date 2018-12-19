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طائرات دون طيار توزّع لقاحات في جزيرة فانواتو

طائرات دون طيار توزّع لقاحات في جزيرة فانواتو
هسبريس - إفي
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 12:49

أصبحت جمهورية فانواتو، وهي جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، أول بلد يستخدام طائرات بدون طيار تجارية لتوزيع لقاحات، وفقا لما أكده صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف".

وقالت رئيسة الاتصالات في اليونيسف للمحيط الهادئ، كيت هاينريش، لـ"إفي" إن إرسال الشحنة تم هذا الأسبوع، وإن طفلا عمره شهر واحد، يدعى جوي نواين، كان أول من حصل على لقاح ضد السل والتهاب الكبد B في قرية نائية.

وحملت طائرة دون طيار تابعة للشركة الأسترالية "Swoop Aero" حزمة لقاحات إلى منطقة ليس بها مكان مناسب لحفظ مثل هذا النوع من المنتجات الطبية في جزيرة إيرامانجو جنوب الأرخبيل.

وحصل ما مجموعه 13 طفلا و5 سيدات حوامل على اللقاح من هذه الشحنة الأولى.

وقطعت الطائرة نحو 40 كيلومترا من منطقة جبلية من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي من الجزيرة، ونقلت اللقاحات في صندوق البوليسترين يحتوي على ثلج ومؤشر إلكتروني لقياس درجة الحرارة.

جدير بالذكر أن اللقاحات تتأثر بشدة لتغير درجات الحرارة، مما يجعل التوزيع في بلدان مثل فانواتو، وهو أرخبيل يضم أكثر من 80 جزيرة على طول 1300 كيلومتر، أمرا بالغ الصعوبة.

يشار إلى أنه تم نقل شحنات سابقة من إمدادات طبية في أماكن أخرى من العالم عبر طائرات بدون طيار، ولكن الجديد هنا هو أنه أول مرة يتم تنفيذ ذلك تجاريا، وما ما سيتحول إلى خدمة مستقرة في البلاد.

وذكرت هاينريش "هذه هي المرة الأولى التي تستأجر فيها حكومة طائرات بدون طيار خصيصا لتوزيع لقاحات (...) يفتح الباب أمام نموذج مستدام يمكن تكراره في أماكن أخرى، وفي نفس الوقت يعطي صناعة الطائرات بدون طيار مزيدا من المصداقية".

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