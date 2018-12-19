24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء"
- الصدمة تلجم سكان إمليل .. وشهود: قتلة السائحتين "متشردون"
- ترامب: أمريكا هزمت "الدولة الإسلامية" في سوريا
- امحيمدات يفتتح معرضه الفوتوغرافي في الرباط
- كازابلانكا معقل الفنانين
موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء" (5.00)
"رسالة تحت التراب" تعيد ملابسات مصرع آيت الجيد إلى الواجهة (5.00)
نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)
"المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)
- أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا - (92)
- إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي - (92)
- البرلمان يغلق باب الحوار الاجتماعي .. زيادة الأُجور تتحول إلى سراب - (76)
- قتل سائحتين في شمهروش .. منابر دولية تلمح إلى تورط متطرفين - (67)
- حميش يدعو إلى الدفاع عن العربية ضد حملات "التهجين والتبخيس" - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طائرات دون طيار توزّع لقاحات في جزيرة فانواتو
أصبحت جمهورية فانواتو، وهي جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، أول بلد يستخدام طائرات بدون طيار تجارية لتوزيع لقاحات، وفقا لما أكده صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف".
وقالت رئيسة الاتصالات في اليونيسف للمحيط الهادئ، كيت هاينريش، لـ"إفي" إن إرسال الشحنة تم هذا الأسبوع، وإن طفلا عمره شهر واحد، يدعى جوي نواين، كان أول من حصل على لقاح ضد السل والتهاب الكبد B في قرية نائية.
وحملت طائرة دون طيار تابعة للشركة الأسترالية "Swoop Aero" حزمة لقاحات إلى منطقة ليس بها مكان مناسب لحفظ مثل هذا النوع من المنتجات الطبية في جزيرة إيرامانجو جنوب الأرخبيل.
وحصل ما مجموعه 13 طفلا و5 سيدات حوامل على اللقاح من هذه الشحنة الأولى.
وقطعت الطائرة نحو 40 كيلومترا من منطقة جبلية من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي من الجزيرة، ونقلت اللقاحات في صندوق البوليسترين يحتوي على ثلج ومؤشر إلكتروني لقياس درجة الحرارة.
جدير بالذكر أن اللقاحات تتأثر بشدة لتغير درجات الحرارة، مما يجعل التوزيع في بلدان مثل فانواتو، وهو أرخبيل يضم أكثر من 80 جزيرة على طول 1300 كيلومتر، أمرا بالغ الصعوبة.
يشار إلى أنه تم نقل شحنات سابقة من إمدادات طبية في أماكن أخرى من العالم عبر طائرات بدون طيار، ولكن الجديد هنا هو أنه أول مرة يتم تنفيذ ذلك تجاريا، وما ما سيتحول إلى خدمة مستقرة في البلاد.
وذكرت هاينريش "هذه هي المرة الأولى التي تستأجر فيها حكومة طائرات بدون طيار خصيصا لتوزيع لقاحات (...) يفتح الباب أمام نموذج مستدام يمكن تكراره في أماكن أخرى، وفي نفس الوقت يعطي صناعة الطائرات بدون طيار مزيدا من المصداقية".