مستخدمون خارج موقع "فيسبوك" مقابل ألفَي دولار

هسبريس ـ مُتابعة

رصدت دراسة جامعية القيمة المالية لامتلاك حساب عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"من خلال طريقة بحثية مبتكرة.

وتقوم الدراسة على عقد مزادات يحصل فيها الفائزون على أموال مقابل قبول غلق الحساب الشخصي على الشبكة الاجتماعية.

وكشفت الدراسة أن مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدون لغلق حساباتهم في هذا الموقع مقابل مبلغ يترواح بين ألف أو ألفي دولار في العام.

وتستهدف الدراسة التي أجريت بواسطة جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس معرفة القيمة التي يمثلها حساب في "فيسبوك" بالنسبة لرواده، مع العلم أنه مجاني في الوقت الحالي.

وكشفت الاستنتاجات أن قيمة الحساب على "فيسبوك" لدى المستخدمين في العام الواحد تتجاوز ألف دولار وقد تبلغ ألفي دولار.

وقال الاقتصادي جاي كوريجان، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، "نعرف أن الناس يمنحون فيسبوك قيمة كبيرة، وإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، ما كانوا ليقضوا ملايين الساعات يوميا في صفحاته".

وتابع المتحدث نفسه: "التحدي كان يتمثل في تحديد قيمة خدمة يحصل عليها العملاء دون ثمن".

وفي مزاد نظم بين 133 طالبا جامعيا و138 بالغا في مدينة كبيرة، بالغرب الأوسط الأمريكي، بلغت قيمة غلق الحساب 2076 دولارا بين الفئة الأولى و1139 دولارا بين الفئة الثانية.

وفي عينة أخرى شملت 931 بالغا يبلغ متوسط أعمارها 33 عاما، بلغ سعر الحساب في المتوسط عبر منصة "Crowssourcing" الإلكترونية 1921 دولارا.