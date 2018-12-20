الأبحاث العلمية تقتل 740 ألف حيوان خلال عام واحد

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت صحيفة ألمانية أن نحو 740 ألف حيوان فقد حياته خلال العام الماضي لأغراض البحث العلمي في حين استخدم نحو مليوني حيوان آخر للغرض نفسه.

واستندت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" إلى بيانات بهذا الشأن أرسلتها الحكومة الألمانية للمفوضية الأوروبية. وحسب وزارة الزراعة الألمانية فإن هذا المعدل يقارب نفس معدل عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الفئران كانت الأكثر استخداما في التجارب العلمية من قبل الباحثين حيث بلغ عدد الفئران التي خضعت لتجارب علمية عام 2017 1.37 مليون فأر إضافة إلى 255 ألف جُرذ و 240 ألف سمكة و 3300 كلب و 718 قطة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها لارتفاع أعداد القردة المستخدمة في التجارب العلمية حيث بلغ عدد القردة التي خضعت للبحث العلمي العام الماضي 3472 قردا مقارنة بـ 2462 عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الزراعة يوليا كلوكنر قولها: "أريد أن تخفض أعداد التجارب على الحيوان بشكل مستمر، فالحيوانات مخلوقات مثلنا، وتستحق تعاطفنا".

ودعت الوزيرة الألمانية للاستمرار في البحث عن بدائل عن الحيوانات في التجارب التي لابد من استخدام الحيوانات فيها.

واعتبر حزب الخضر في البرلمان الألماني ذلك غير كاف من جانب الحكومة، حيث قالت المتحدثة باسم الحزب في شؤون حماية الحيوانات، ريناته كوناست: "نحن بحاجة الآن لاستراتيجية خروج واضحة".

وحسب تقرير الصحيفة فإن 50% من الحيوانات استخدمت في تجارب البحث العلمي الأساسي في حين استخدم 27% من هذه الحيوانات في تجارب لصناعة العقاقير الطبية أو اختبارها، مقابل 15% أخرى من هذه الحيوانات استخدمها الباحثون لإجراء أبحاث مباشرة على أمراض تصيب البشر.