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الرئيسية | منوعات | الصين تبتكر "أزياء ذكية" لمكافحة الغياب المدرسي

الصين تبتكر "أزياء ذكية" لمكافحة الغياب المدرسي

الصين تبتكر "أزياء ذكية" لمكافحة الغياب المدرسي
هسبريس - إفي
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 01:25

بدأت الصين في تطوير "أزياء ذكية"، للتحكم في حضور وغياب الطلاب في المدارس، حسبما ذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) الرسمية.

ووفقا للجريدة، فباستخدام تلك التقنية، التي بدأ تطبيقها فعليا، يتلقى المسؤولون عن 12 مركزا "معلومات دقيقة" عن وقت دخول وخروج طلاب المدارس، ويتم مشاركة البيانات تلقائيا مع آبائهم ومعلميهم.

ووفقًا للشركة المسؤولة عن هذه الملابس، يتم تزويد الزي المدرسي بجرس إنذار، ينشط تلقائيا إذا كان الطالب خارج المدرسة دون إذن أو إذا حاول التخلص من الزي، وذلك بفضل تقنية التعرف على الوجه الموجودة في المراكز.

كما يحتوي الزي على اثنين من الرقائق على الأكتاف قادرة على تحمل 500 غسلة، ودرجات حرارة تصل إلى 150 درجة.

وبحسب الصحيفة، فقد واجهت المبادرة العديد من الانتقادات بسبب إمكانية تحديد أماكن الطلاب حتي بعد انتهاء ساعات الدوام المدرسي، وهو ما نفاه، لين زونجو، مدير أحد المراكز التي تروج لهذه التكنولوجيا في مقاطعة جيتشو جنوب غربي الصين

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