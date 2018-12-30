رجل يلقي تمساحا حيّا داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث!

هسبريس - متابعة

ألقي القبض على رجل في ولاية "فلوريدا"، بعد محاولته لإلقاء تمساح حيّ داخل نافذة مطعم Wendy’s.

وفي حين أن السبب وراء هذا الفعل كان غير واضح، فقد قال المسؤولون إن هذا الرجل البالغ من عمره 23 عاما ذهب إلى المطعم لطلب الطعام، وبعد أن استدار العامل زعم أنه قد رأى هذا الرجل يذهب إلى شاحنته، ومن ثم قام بإلقاء التمساح الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار ونصف المتر من خلال النافذة المفتوحة، حيث سقط داخل المطعم.

ويقول المكلفون بإنفاذ القوانين أن المشتبه فيه قد اعترف بأنه عثر على هذا التمساح على الطريق، ومن ثم قام بالتقاطه وأخذه معه إلى مطعم Wendy's. ولقد أطلق سراح التمساح، فيما بعد، في قناة مجاورة ليواصل يومه بشكل طبيعي؛ في حين يواجه الرجل اتهامات بالاعتداء الجسيم والحيازة غير القانونية ونقل التمساح بشكل غير قانوني.