24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3016:0418:2619:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ورش "الابتكار الأخضر" يعزز تعاون المغرب وإسبانيا (5.00)

  2. "الأبناك الإسلامية" تتطلع إلى سنة 2019 لإطلاق "التأمين التكافلي" (5.00)

  3. وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" (5.00)

  4. إرهاب شمهروش (5.00)

  5. وقفة أمام سفارة الدانمارك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | رجل يلقي تمساحا حيّا داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث!

رجل يلقي تمساحا حيّا داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث!

رجل يلقي تمساحا حيّا داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث!
هسبريس - متابعة
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 03:02

ألقي القبض على رجل في ولاية "فلوريدا"، بعد محاولته لإلقاء تمساح حيّ داخل نافذة مطعم Wendy’s.

وفي حين أن السبب وراء هذا الفعل كان غير واضح، فقد قال المسؤولون إن هذا الرجل البالغ من عمره 23 عاما ذهب إلى المطعم لطلب الطعام، وبعد أن استدار العامل زعم أنه قد رأى هذا الرجل يذهب إلى شاحنته، ومن ثم قام بإلقاء التمساح الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار ونصف المتر من خلال النافذة المفتوحة، حيث سقط داخل المطعم.

ويقول المكلفون بإنفاذ القوانين أن المشتبه فيه قد اعترف بأنه عثر على هذا التمساح على الطريق، ومن ثم قام بالتقاطه وأخذه معه إلى مطعم Wendy's. ولقد أطلق سراح التمساح، فيما بعد، في قناة مجاورة ليواصل يومه بشكل طبيعي؛ في حين يواجه الرجل اتهامات بالاعتداء الجسيم والحيازة غير القانونية ونقل التمساح بشكل غير قانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.