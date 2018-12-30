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كُتّاب وآراء
دراسة تكشف قدرة البشر على شم "رائحة الموت" قبل حدوثه
كشفت دراسة جديدة أن البشر قادرون على شم رائحة الموت قبل وصوله. فهناك مركبات تسمي "بيتروسين"، وهي عبارة عن رائحة كريهة تنبعث نتيجة لتعفن وتحلل الجسم، وتنتج هذه الرائحة نتيجة لانهيار الأحماض الأمينية في الكائنات الحية والكائنات الحية الميتة.
كما توجد وظيفة أخري لرائحة هذه المركبات، حيث إنها قد تكون تحذير، بحيث يمكن ان يشعر الافراد بهذه الرائحة.
فقد كشفت دراسة جديدة عن جميع التفاصيل البيو كيميائية لهذه المركبات، وقد تساعد النتائج في علاج اضطرابات المزاج الرئيسية مثل الاكتئاب.
ويعتمد شعورنا بالرائحة على الكشف عن الجزيئات الموجودة في الجو، مثل البروتينات التي تنتمي إلى عائلة GPCRs، وذلك عن طريق الاستشعار وتفعيل الاستجابات الفسيولوجية.
ولقد أثبتت هذه الدراسات الجديدة أن مستقبلات TAAR6 و TAAR8 قادرة على اكتشاف جزيئات "البيتروسين" و"الكادافيرين" المسؤولة عن رائحة الموت، و كشفت الدراسات البحثية أن عدد كبير من الأفراد يستجيبون لذلك.