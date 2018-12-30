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هل ستقوم الروبوتات بقتلنا جميعًا؟ إليكم ما توصل إليه الباحثون

هل ستقوم الروبوتات بقتلنا جميعًا؟ إليكم ما توصل إليه الباحثون
هسبريس - متابعة
الأحد 23 دجنبر 2018 - 10:35

مع انتشار وازدهار التكنولوجيا المتطورة في عصرنا اليوم، نسأل جميعًا هذا السؤال: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في العقود القادمة؟

ورغم أن هذا السؤال يبدو غير منطقي على الإطلاق، فإن العلماء لا يستبعدون هذا الاحتمال، إذ اتفق البعض على أن المستقبل قد يبدو كذلك بالفعل.

ووفقًا لجيف نسبيت، المدير السابق للشؤون التشريعية والعامة بمؤسسة العلوم الوطنية، من الوارد أن ينقرض البشر تمامًا بحلول عام 2050.

ويرى العلماء أن ذلك سوف يحدث نتيجة التطور الخارق للذكاء الاصطناعي، إذ إن المرحلة التالية لتطور الذكاء الاصطناعي تهدف إلى التفوق على الذكاء البشري.

وينظر الكثير من الباحثين إلى الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي، حيث أكدوا أنه سيقوم بتشخيص الأمراض وإيجاد علاج لها ومساعدة المعاقين وتطوير الطاقة النظيفة المتجددة في المستقبل.

فيما ينظر البعض الآخر إلى الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي، إذ قال الفيزيائي ستيفن هوكينغ إن نهاية البشر قد تكون على يد الذكاء الاصطناعي. كما أشار إيلون مسك إلى أن الذكاء الاصطناعي يهدد حياه البشرية. وقد أعرب بيل غيتس عن استغرابه حين قال إنه لا يفهم سبب عدم اهتمام بعض الناس بالقدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي!

وإذا كنت تتساءل ما شكل المخاطر التي قد تنتج عن الذكاء الاصطناعي أو ما الأسلحة التي قد تستخدمها ضدنا، فقد تناول مسلسل "Black Mirror" الشهير هذه القضية خلال حلقة Metal head""، حيث أصبحت حياة البشر "مستعبدة" بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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