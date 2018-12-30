24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن (5.00)

  2. "التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)

  3. ملاحظات حول إرهاب "شمهروش" (5.00)

  4. متخصص: "جريمة شمهروش" تكشف انتقال خطر الإرهاب إلى البوادي (5.00)

  5. أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | طالب في كلية الطب ينهي حياته بسبب استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

طالب في كلية الطب ينهي حياته بسبب استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

طالب في كلية الطب ينهي حياته بسبب استعمال مواقع التواصل الاجتماعي
هسبريس - متابعة
الأحد 23 دجنبر 2018 - 00:55

كان "إدوارد سينيور"، البالغ من العمر 22 عامًا، طالبًا بكلية الطب بجامعة "سوانسي" في "ويلز"، وكان "إدوارد" المعروف من قبل الأصدقاء وعائلته باسم "تيد"، يتمتع بمستقبل مشرق أمامه، حيث كان يحب ما يدرسه، كما انه كان يمارس رياضة " الركبي".

كانت عائلة "تيد" تفتخر به كثيرًا، وكانت تنتظر ان يحقق ابنها المجتهد كل ما يتمناه. ولكن، تحطمت جميع هذه الاحلام في شهر فبراير بعد ان قام زملاء "تيد" بعمل مزحه تجاوزت الحدود.

فكثيرًا ما كان "تيد" وزملاؤه في فريق "الركبي" يتحدثون إلى بعضهم البعض عبر الإنترنت في رسائل خاصة. ولأنها كانت خاصة جدًا، شعر تيد بالراحة في مشاركة قصصه الشخصية، ولكنه لم يكن يعرف أن "أصدقاءه" سوف يخونون هذه الثقة وينشرون ما كتبه علنًا، ومن ثم يهينونه.

فقد قام زملائه بنشر قصص "تيد" الشخصية إلى المئات من الطلاب الآخرين بالجامعة، مما أدي إلى شعور "تيد" بالخجل والقلق تجاه هذا الفعل. ولذلك، قرر "تيد" انهاء حياته على الفور بعد ان عاد إلى منزله في 10 فبراير، حيث قام بالانتحار بشكل مأساوي، ومن ثم قامت عائلته بالعثور على جثته في وقت لاحق في حديقة خلف المنزل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.