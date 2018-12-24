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الرئيسية | منوعات | حذاء يرشد إلى جثة شخص ذهب في جولة بالدراجة ولم يعد

حذاء يرشد إلى جثة شخص ذهب في جولة بالدراجة ولم يعد

حذاء يرشد إلى جثة شخص ذهب في جولة بالدراجة ولم يعد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 11:33

في صباح يوم 15 سبتمبر، أبلغت زوجة رجل يُدعى جينجر واتكينز عن فقدانه بعد أن فوجئت بأنه لم يذهب إلى العمل. وبعد أن تم تعيين فريق بحث محلي للبحث عن جينجر، عثر أحد أعضاء الفريق على حذائه الخاص بركوب الدراجات على طريق جبل هرمان.

وبعد ساعات من العثور على الحذاء، تم العثور على دراجة جينجر مسندة على شجرة بالقرب من وادي ليمبو على طريق جبل هرمان، وهو الوادي المفضل لديه. بعد ذلك، تم العثور على جثته على بُعد 120 قدمًا من الوادي، وكان هاتفه وخوذته وحذاؤه وجواربه وسترته مفقودة.

وقد اتضح بعد ذلك أنه تم إطلاق النار على جينجر ثلاث مرات، وحتى الآن لم يتم العثور على القاتل. ولكن من المحتمل أن يكون ذلك حدث عن طريق الخطأ، حيث يتردد العديد من القناصين على مثل هذه الأماكن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متتبعة الاثنين 24 دجنبر 2018 - 11:42
الله يحفظنا وفين جا تاني هاد الجبال ياك ما في المغرب ياربي السلامة
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9
2 - فؤاد الاثنين 24 دجنبر 2018 - 11:43
تلات مرات اطلاق عنه الرصاص و خطأ ماهظا التناقض من الضاهر انه تم استهدافه
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14
3 - احربيل الاثنين 24 دجنبر 2018 - 11:47
تم إطلاق النار علبه 3 مرات و احتمال حادث؟؟؟؛!! مبغاتش دخول ليا لراسي
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13
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