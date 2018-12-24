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كُتّاب وآراء
رجل عمد إلى قتل أسرته بالكامل .. والتحقيقات تكشف الدافع
بعد أن قام كريستوفر واتس بقتل زوجته الحامل وابنتيه، حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وفي 12 غشت، قام كريستوفر بخنق زوجته وابنتيه الصغيرتين في وقت متأخر من اليوم، وقام بإخفاء جثثهن، وفقًا للسلطات.
وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون عفو مبكر بعد اعترافه بقتل عائلته. وكشفت الوثائق أن واتس اعترف بجريمته بعد أن قام المحققون باستجوابه بشكل متكرر.
وفي البداية أخبر واتس المحققين بأنه لا يعرف شيئًا عن زوجته شانان وابنتيه بيلا وسيليست، حيث ادعى بأنه "قلق" بشأنهن.
وبعد ذلك ادعى بأن زوجته هي من قتلت الطفلتين عندما أخبرها برغبته في الانفصال عنها بعد تعرفه على امرأة أخرى.
وفي النهاية، اعترف واتس بارتكابه الجريمة كاملة، وأعرب عن شعوره بالندم تجاه هذا الفعل البشع.
وحسبما ذكر بعض الأصدقاء خلال التحقيقات، فإن علاقة الزوجين كانت متدهورة في الفترة الأخيرة بسبب مسألة خيانة محتملة والعديد من المشاكل المادّية، في حين قال البعض الآخر إن علاقتهما كانت قوية حتى آخر لحظة، وأنه لم تكن هناك أي علامات تشير إلى وجود أي مشاكل.