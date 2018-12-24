24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:32
|16:06
|18:28
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملكة إليزابيث تدعو إلى السلام وإبداء النوايا الحسنة
- البحرين تحتج على اتهام بـ"تعنيف وتهميش الشيعة"
- الكويت .. 4 وزراء يقدمون استقالاتهم من الحكومة
- حجز أقراص مهلوسة بقيمة مليون درهم بباب سبتة
- روسيا تراهن على إعادة أسرة القذافي إلى دواليب الحكم في ليبيا
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لهذا الدافع الصادم قام شاب بقتل أبيه في تورنتو الكندية
اتهم شخص في مدينة تورنتو بارتكابه جريمة حدثت عام 2012، تم تصنيفها بأنها جريمة انتحار. وقد أخبر ديلن ميلارد السلطات أثناء التحقيق معه بخصوص الوفاة بأن والده، رجل الأعمال واين ميلارد، كان يعاني من الاكتئاب وإدمان الكحول.
وبعد أن استنتج المحققون أن ميلارد، البالغ من العمر 71 عامًا، هو من قام بإطلاق الرصاص على نفسه، حصل الابن على حق وراثة الملايين من شركات الطيران الخاصة بالعائلة.
لكن المعلومات المقدمة إلى السلطات من قبل الموظفين في شركة MillardAir فتحت تحقيقا جديدًا من شأنه أن يغير الحكم من انتحار إلى جريمة قتل.
وقد تم فتح القضية مرة أخرى، خاصةً بعد أن تورط ديلين مع صديق له يدعى مارك سميش في مقتل تيم بوسما، البالغ من العمر 32 عاما، والذي قُتل بعد أشهر من مقتل واين ميلارد. كما تورط ديلين أيضًا في قتل شابة تبلغ من العمر 24 عام تُدعى لورا بابكوك، قُتلت قبل أشهر من مقتل واين ميلارد.
وبعد إجراء التحقيقات، اتهم ديلين ميلارد ومارك سميش بقتل بابكوك وبوسما. كما اتهم ميلارد بقتل أبيه. ومن المفترض أن يصدر قريبًا حكم عليه.