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الرئيسية | منوعات | يتهجم على سيدة تبلغ من العمر 87 عامًا ثم يحرق منزلها

يتهجم على سيدة تبلغ من العمر 87 عامًا ثم يحرق منزلها

يتهجم على سيدة تبلغ من العمر 87 عامًا ثم يحرق منزلها
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 11:28

ألقي القبض على رجل يدعى كريستوفر جارتريل، يبلغ من العمر 48 عامًا، لاعتدائه على سيدة تبلغ 87 عامًا خنقها حتى الموت وحاول حرق منزلها.

وقال براين سينيت، النائب العام لمقاطعة "أدامز": "هذه واحدة من أبشع الجرائم والاعتداءات التي رأيتها على الاطلاق".

وقالت الشرطة إن كريستوفر جارتريل اعترف بأنه دخل منزل السيدة فيرجينيا باربور في 21 نوفمبر عبر باب غير مقفل، ثم أجبرها على إظهار مكان احتفاظها بأشيائها الثمينة، ومن ثم قام بالاعتداء عليها مرتين.

وفي النهاية، قام جارتريل بخنق السيدة فيرجينيا حتى الموت، وبعدها لف جسدها في ملاءة ووضعها تحت السرير وأشعل النار في منزلها، ومن ثم قام بالهروب، حسبما قالت الشرطة.

وفي عيد الشكر، ذهبت دوروثي كونتز، صديقة ومديرة تنظيف السيدة فيرجينيا، إلى منزل فيرجينيا حوالي الساعة 9:30 صباحًا، وأدركت أن المنزل قد تعرض للنهب، وأن صديقتها ليست موجودة.

وبعد أن اكتشفت كونتز جثمان صديقتها تحت السرير، قامت بالاتصال بالشرطة على الفور.

وبعد ذلك، عثرت شرطة ولاية "بنسلفانيا" على علب البنزين وآثار الحرق في جميع أنحاء المنزل.

وبعد استجواب جيران السيدة فيرجينيا، انتهي الأمر بقيام المحققين بالتحدث مع صديقة جارتريل "شيلا شرايفر"، حيث اعترفت شيلا للمأمور بأن جارتريل هو من قام بقتل السيدة، كما صرحت بأنه قد هددها من قبل بقتلها وقتل عائلتها إذا لم تستجب لطلباته. وبعد ذلك، أخبرت شيلا الشرطة عن مكان جارتريل في فندق في "جيتيسبيرغ".

وذهبت الشرطة إلى موقع المتهم، ولاحظت أنه كان يستعد لمغادرة المكان.

وقد تم العثور بحوزرة جارتريل على الأشياء التي سرقها من منزل فيرجينيا، بما في ذلك حوالي 1200 دولار من النقود المعدنية، وبعض الملابس الداخلية للنساء، واثنين من الأسلحة النارية.

وذكرت صحيفة "Evening Sun" أن جارتريل أُتهم بارتكابه جريمة جنائية وبعض الجرائم الأخرى مثل الاعتداء والسرقة والحرق.

ووفقًا لوكالة انباء "Associated Press"، كان المتهم محبوسا في السجن لمدة 20 عاما قبل أن يتم إطلاق سراحه في شهر مارس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ADAM الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 11:41
النائب العام يعتبر خنق المرأة حتى الموت يعتبرها من أبشع الجرائم التي رأها فمادا نقول نحن المغارية عن مجزرة أمليل التي أرتكبتها خنازر داعش اقل مانقول أنها صدمة قوية لا يقبلها عقل و لا يتحملها بشر فحسبي الله و نعم الوكيل
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