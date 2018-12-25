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الرئيسية | منوعات | رجل يدهس شخصا بسيارته حتى الموت.. والسبب "كلب"

رجل يدهس شخصا بسيارته حتى الموت.. والسبب "كلب"

رجل يدهس شخصا بسيارته حتى الموت.. والسبب "كلب"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 06:43

في مدينة "يانغتشو" الصينية في مقاطعة "جيانغسو"، يوجد رجل يقوم بقتل الكلاب باستخدام مسدس للصيد. ذات يوم، حاول هذا الرجل رمي سهم من مسدس الصيد الخاص به على كلب مجاور.

وبعد أن سمع مالك الكلب صوته وهو يعوي، أسرع فورًا إلى الخارج ليجد كلبه مرميًا على الأرض مضروبًا بسهمٍ في جسده.

وبعد أن رأى المالك هذا المشهد الشنيع، ركب سيارته لملاحقة القاتل الذي كان يقود دراجته بأقصى سرعة. وأثناء الملاحقة، قام مالك الكلب بصدم القاتل على جدار، ليموت الأخير على الفور.

وبعد ذلك، أُلقي القبض على مالك الكلب في مكان الحادث واتهم بالقتل، لكن عائلته تدعي بأنه لم يكن ينوي القتل على الإطلاق، في حين تزعم عائلة قاتل الكلب أن المالك لم يكن له الحق في قتل ابنها حتى لو كان قد أخطأ.

وعلى ما يبدو، فإن ممارسة قتل الكلاب بالسهام أمر شائع في جميع أنحاء الصين، حيث يقوم القتلة ببيع لحمها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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