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كُتّاب وآراء
90 جريمة قتل توقع بأمريكي في الثامنة والسبعين من عمره
يبدو أن المتهم الأمريكي صموئيل ليتل، البالغ من العمر 78 عامًا، والمسجون بسجن مقاطعة "وايز"، متورط في أكثر من 90 جريمة قتل في أنحاء البلد.
فقد قال قسم الشرطة في مقاطعة "وايز" إن صموئيل ليتل كان داخل سجن المقاطعة لمدة 50 يومًا في الوقت الذي قابله فيه المحققون بشأن قضية قديمة من الثمانينات.
وفي عام 2014، اتهم ليتل بقتل 3 سيدات في لوس أنجلوس في الثمانينات. ووفقًا لمقال صادر عن وكالة أنباء "Associated Press" في ذلك الوقت، فقد أستدرج ليتل ضحاياه بالمخدرات، ومن ثم قام بخنقهم، وبعد ذلك ألقى الجثث في القمامة.
وخلال الصيف، تم اتهامه بقتل امرأة في مدينة "أوديسا" في عام 1994، وبعد ذلك تم إحضاره إلى مقاطعة "إيكتور" في تكساس.
وقال مسؤولو مقاطعة "وايز" إنهم عقدوا اتفاقية مع مقاطعة "إيكتور" لأخذ ليتل أثناء التحقيق في قضيتهم التي لم يتم حلها، وخلال ذلك الوقت، سافر مسؤولو إنفاذ القانون من جميع أنحاء البلاد إلى مقاطعة وايز للتحدث إلى ليتل عن قضايا أخرى.
كما قال مسؤولو مقاطعة "وايز" إن ليتل قد تعاون وقدم تفاصيل عن أكثر من 90 جريمة قتل تعود إلى السبعينات من القرن الماضي.
فهو متهم بقتل النساء في ولايات عدة، بما فيها ولاية تكساس وفلوريدا وجورجيا وكنتاكي وتينيسي وميسيسيبي ولويزيانا وإلينوي وأوهايو وكاليفورنيا وإنديانا وأريزونا ونيو مكسيكو وجنوب كارولينا.
وقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية بإجراء مقابلة معه، ومن ذلك الحين، تم نقل ليتل إلى سجن مقاطعة "إيكتور".