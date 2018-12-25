24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حجز أقراص مهلوسة بقيمة مليون درهم بباب سبتة (5.00)

  2. أحلام مستغانمي تسطر "شهيا كالفراق" بين لوعة الحب وألاعيب القدر (5.00)

  3. الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)

  4. الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس (5.00)

  5. المغرب يُشدد المراقبة في منافذ العبور تحسباً لعودة "الدواعش" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | 90 جريمة قتل توقع بأمريكي في الثامنة والسبعين من عمره

90 جريمة قتل توقع بأمريكي في الثامنة والسبعين من عمره

90 جريمة قتل توقع بأمريكي في الثامنة والسبعين من عمره
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:48

يبدو أن المتهم الأمريكي صموئيل ليتل، البالغ من العمر 78 عامًا، والمسجون بسجن مقاطعة "وايز"، متورط في أكثر من 90 جريمة قتل في أنحاء البلد.

فقد قال قسم الشرطة في مقاطعة "وايز" إن صموئيل ليتل كان داخل سجن المقاطعة لمدة 50 يومًا في الوقت الذي قابله فيه المحققون بشأن قضية قديمة من الثمانينات.

وفي عام 2014، اتهم ليتل بقتل 3 سيدات في لوس أنجلوس في الثمانينات. ووفقًا لمقال صادر عن وكالة أنباء "Associated Press" في ذلك الوقت، فقد أستدرج ليتل ضحاياه بالمخدرات، ومن ثم قام بخنقهم، وبعد ذلك ألقى الجثث في القمامة.

وخلال الصيف، تم اتهامه بقتل امرأة في مدينة "أوديسا" في عام 1994، وبعد ذلك تم إحضاره إلى مقاطعة "إيكتور" في تكساس.

وقال مسؤولو مقاطعة "وايز" إنهم عقدوا اتفاقية مع مقاطعة "إيكتور" لأخذ ليتل أثناء التحقيق في قضيتهم التي لم يتم حلها، وخلال ذلك الوقت، سافر مسؤولو إنفاذ القانون من جميع أنحاء البلاد إلى مقاطعة وايز للتحدث إلى ليتل عن قضايا أخرى.

كما قال مسؤولو مقاطعة "وايز" إن ليتل قد تعاون وقدم تفاصيل عن أكثر من 90 جريمة قتل تعود إلى السبعينات من القرن الماضي.

فهو متهم بقتل النساء في ولايات عدة، بما فيها ولاية تكساس وفلوريدا وجورجيا وكنتاكي وتينيسي وميسيسيبي ولويزيانا وإلينوي وأوهايو وكاليفورنيا وإنديانا وأريزونا ونيو مكسيكو وجنوب كارولينا.

وقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية بإجراء مقابلة معه، ومن ذلك الحين، تم نقل ليتل إلى سجن مقاطعة "إيكتور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أقديم عبدالصمد الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:52
أي شخص + جرعة مفرطة من الحبوب المهلوسة + أمراض النفوس= إرهابي أو مشرمل هائج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.