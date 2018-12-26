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الرئيسية | منوعات | زوجة ترامب لطفل: "بابا نويل" موجود بالمغرب

زوجة ترامب لطفل: "بابا نويل" موجود بالمغرب

زوجة ترامب لطفل: "بابا نويل" موجود بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 09:40

قالت ميلانيا ترامب، السيدة الأولى بالبيت الأبيض الأمريكي، في معرض جوابها عن أسئلة طفل أمريكي بمناسبة عيد الميلاد، إن "بابا نويل" موجود في الصحراء، ثم أردفت، بعد دقائق، موضحة أنه في مكان "بعيد جدا: بالمغرب"، وأضافت مطمئِنة أنه "سيكون صباح يوم الميلاد بمنزل الطفل المتّصل".

وتأتي هذه الإجابة، حسب وكالة أسوشييْتد بريس، في سياق تلقي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وميلانيا ترامب، السيدة الأولى، مكالمات أطفال متلهّفين لمعرفة مكان البابا نويل عند قيامه برحلته، قبل حضورِهِما مراسيم عشية عيد الميلاد في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

ونقلت مختلف وسائل الإعلام الأمريكية الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي عندما عبّر عن تفاجئه باستمرار طفل أمريكي في الإيمان بوجود بابا نويل رغم بلوغه سن 7 سنوات، خلال حديثه معه.

وأصبح هذا الموعد السنوي للبحث عن "سانتا" تقليدا يتم كل عشية عيد ميلاد، بعدما اتصل طفل أمريكي بالخطأ برائد قيادة الدفاع الجوي الفضائي بأمريكا الشمالية في سنة 1955، طالبا منه تمكينه من الحديث مع "بابا نويل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الوطنية الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 09:50
هم يكذبون على ابنائهم منذ الصغر بأكذوبة وجود بابا نويل الذي يحمل الهدايا ويختفي . فما تصديق هذا الطفل لوجود بابا نويل الا لانه يثق في مصداقية اسرته ولا يريد ان يخسرها
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6
2 - كلمة حق الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:01
ههههه فعلا راها ما كذباتش. باباهم نوال كاين في المغرب و خصوصا الصحراء. حيت الصحراء غنية بالهدايا الي كتمشي للمريكان و أروبا و غير هوما الي عارفين هاذه الهدايا. ههههه سمحوا ليا أ وليداتي بابا نويل ديالنا حنا تياخد الهدايا منا و يعطيهم. متحلموش بيه عندا أ ولادي.
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15
3 - yassine الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:04
اللهم إجعل المغرب بلدا آمنا، و بارك في شعبه العصامي الصبور، الغيور و عجل بنسف و إحباط أعدائه الداخلين قبل الخارجيين، و أنصرنا على قومنا الضالمين
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17
4 - رشيد الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:05
زعما حنا هوما الخلا و القفار لي كايتضرب بيه المثل ههههههه
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17
5 - مغربي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:07
موجود في الصحراء في مكان بعيد في العالم ثم أردفت قائلة موجود في المغرب... تساؤلات وأخرى تطرح نفسها من قبيل هل فعلا كانت إجابتها بريئة أم أنها تحمل بين طياتها من الدلالات الكثير.
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9
6 - assifnwourgh الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:08
إلى گلتي بعيد جدا.. لو زادت و قالت له إنه يوجد في القرون الغابرة..
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7 - ADAM الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:11
و أين يوجد في الصحراء بالضبط في الصحراء حتى نقوم بزيارته
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8 - samir الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:11
ربما تقصد بنكيران قبل أن يحلق اللحية هههه
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9
9 - it's me الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:14
ربما الشخص دو الناب الواحد الموجود على الموقع الاجتماعية والصديق الوفي لعزوز وسينا وسارا..
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1
10 - المغرب داروه ضحكة الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:15
المغرب كل شي فيه باباهوم نويل الإرهاب الفساد الدعارة. لكن السبب نحن معطيناش قيمة لبلادنا و ديننا نستاهلو كلشي. حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
11 - عدنان الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:17
راه بصح ما كذبتش ... عندنا بزاف ديال بابا نويلات هنا فالمغرب غير كيهربو الفلوس لامريكا ماشي الهدايا
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5
12 - مواطنة عادية الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:25
السيدة لم تخطا..............لان.بابا نوال........كان .يناقش شهادة الدكتراة...بكيفية ادخال الفرحة .على الاطفال الغرب.........عن طريق .لعبة قنبول.وشعيلة....ووو.......والتي يشرف عليها ....... بابا عيشور........
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13 - PureMinded الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:28
بابا الويل هو الموجود في المغرب و ليس نويل الذي يوزع الهدايا.
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