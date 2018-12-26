زوجة ترامب لطفل: "بابا نويل" موجود بالمغرب

هسبريس من الرباط

قالت ميلانيا ترامب، السيدة الأولى بالبيت الأبيض الأمريكي، في معرض جوابها عن أسئلة طفل أمريكي بمناسبة عيد الميلاد، إن "بابا نويل" موجود في الصحراء، ثم أردفت، بعد دقائق، موضحة أنه في مكان "بعيد جدا: بالمغرب"، وأضافت مطمئِنة أنه "سيكون صباح يوم الميلاد بمنزل الطفل المتّصل".

وتأتي هذه الإجابة، حسب وكالة أسوشييْتد بريس، في سياق تلقي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وميلانيا ترامب، السيدة الأولى، مكالمات أطفال متلهّفين لمعرفة مكان البابا نويل عند قيامه برحلته، قبل حضورِهِما مراسيم عشية عيد الميلاد في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

ونقلت مختلف وسائل الإعلام الأمريكية الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي عندما عبّر عن تفاجئه باستمرار طفل أمريكي في الإيمان بوجود بابا نويل رغم بلوغه سن 7 سنوات، خلال حديثه معه.

وأصبح هذا الموعد السنوي للبحث عن "سانتا" تقليدا يتم كل عشية عيد ميلاد، بعدما اتصل طفل أمريكي بالخطأ برائد قيادة الدفاع الجوي الفضائي بأمريكا الشمالية في سنة 1955، طالبا منه تمكينه من الحديث مع "بابا نويل".