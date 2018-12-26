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الرئيسية | منوعات | هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!

هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!

هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!
هسبريس - متابعة
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 16:22

وفقًا لبعض الباحثين في جامعة "ماكماسترز" في كندا، فإن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من قطعتين من الجبن بشكل يومي منتظم، أقل عرضة من الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما توصلت الدراسة إلى فوائد مماثلة في تناول الزبادي وشرب الحليب أيضًا.

وقد نظرت الدراسة إلى حوالي 130000 شخص من 21 دولة مختلفة تتراوح أعمارهم بين 35 و70.

ورأت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أقل من نصف قطعة من الجبن في اليوم، فإن معدل وفياتهم قد ارتفع بنسبة 44.4 في المائة؛ خمسة في المائة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولقد أكدت دراسة منفصلة أجرتها جامعة تكساس "إيه اند إم" أن تناول الجبن الناضج، مثل جبن الشيدر والجبن الأزرق والبارميزان، يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

وهناك مركب يدعى "السبيرميدين" يوجد في الجبن القديم، فهو من شأنه أن يساعد في منع حدوث اثنين من أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا؛ تليف الكبد وسرطان الكبد، عن طريق وقف الخلايا التالفة من التكاثر.

ولكن ضع في اعتبارك أن الإفراط في تناول الجبن "كامل الدسم" قد يكون خطرا، حيث أكد جيمي تشون يو لوي من جامعة "هونغ كونغ" ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ADAM الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:05
مع أحترامي للباحتين خلاصة القول الأعمار بيد الله سواءا أكلت قطعة جبن او شربة زيت يوم ينتهي الأجل فالأنسان لا يتقدم و لا يتأخر و لو تانية
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17
2 - sanitair الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:26
الصحيح، والذي لانقاش فيه هو ان الأ عمار بيد الله.والوقاية خير من العلاج.الموت واحد، والأسباب متعددة.بعض الناس وبالاحرى بعض اللوبيات العالمية تستغل المجال الصحي علي أساس حقل إقتصادي جد مربح.فلكل مجتمع خصوصياته ومؤهلاته المعيشية والغدائية... الصحة النفسية والجسمية للانسان شيء مترابط الى حد كبير .والمجال البيئي والإكولوجي ركيزة حياة الانسان...
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13
3 - Mohamed الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:40
الجبن ثمنه مرتفع بالمغرب مقارنة مع أوروبا و الجودة و المذاق لا علاقة لها بالجبن الأوروبي . فرق كبيييييييييييييير
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5
4 - jalalito الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:42
حقا الأعمار بيد الله لكن حياة الإنسان بيده كيف ما أراد أن يعيشها فله ذلك..إذا أراد أن يحيا بصحة جيدة فعليه أن يتبع نظام غذائي صحي و يمارس الرياضة و يبتعد عن التدخين و كل ما يضر بصحته
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