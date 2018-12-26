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كُتّاب وآراء
الشرطة تنقذ امرأة عالقة في السقف .. والسبب زينة "أعياد الميلاد"
ذات ليلة في قرية "بلاكسويج" بإنجلترا، كانت السيدة ستسسليا دورن البالغة من العمر 30 عامًا تقوم بتعليق زينة "أعياد الميلاد" في سقف الطابق العلوي من منزلها. وأثناء قيامها بذلك، انهارت الأرض من تحتها بشكل مفاجئ، إذ يبدو أن سقف الطابق السفلي لم يكن متينًا بما فيه الكفاية لتحملها.
ولقد لاحظ زوجها المدعو نيكي بول، البالغ من العمر 34 عامًا، ساق ستسسليا عالقًا في السقف؛ وهو ما أدى إلى إصابته بنوبة ضحك شديدة، حيث قام بالتقاط العديد من الصور لهذا الموقف. وبعد ذلك، قام بالاتصال بالشرطة لمساعدة ستسسليا.
وبعد أن جاء فريق الإنقاذ لمساعدة ستسسليا، تمكنت السيدة بالفعل من الخروج من هذا المأزق "الطريف". ولحسن الحظ، لم تُصاب ستسسليا بأي جروح إثر ذلك.