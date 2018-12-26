24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!
- الشرطة تنقذ امرأة عالقة في السقف .. والسبب زينة "أعياد الميلاد"
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة
- مصدر رسمي: ضحية تفجير ليبيا ليست مغربية
- مبارك يواجه مرسي ويتهم "حماس" بإرسال مئات المسلحين إلى مصر
مبارك يواجه مرسي ويتهم "حماس" بإرسال مئات المسلحين إلى مصر (5.00)
رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة (5.00)
- الهيني يُطالب بحل "البيجيدي" ويتهم "الإخوان" بالاستقواء ببنكيران - (91)
- رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة - (79)
- صرخة مواطن أمام بنكيران - (72)
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة - (57)
- بنيس: الاعتذار للشعب الإسكندنافي غير لازم .. ونبذ الوهابية جازم - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أسلحة مزيفة تثير الهلع في مطار ديغول بباريس
أثار شخصان يحملان أسلحة مزيفة الهلع في مطار رواسي-شارل ديغول في فرنسا صباح الأربعاء، قبل أن تقوم قوات خاصة من الشرطة باستجوابهما لاحقاً، وفق مصادر مقربة من التحقيق.
وحوالي الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، أطلق أحد المسافرين تحذيراً "بعدما رأى شخصين لا يتحدثان الفرنسية ويحملان أسلحة نارية في علبتهما"، وفق المصادر ذاتها.
وأكد أحد المصادر أن "هلعاً أثير بين الركاب عند البوابة رقم اثنين عندما لاحظوا وجود الأسلحة". وتدخلت الشرطة لتستجوب الشخصين "بسهولة"، وفق ما أوضح مصدر في الشرطة.
وأوضح مصدر آخر من المطار أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشخصين هي من نوع "ايرسوفت"، وهي مسدسات "مقلّدة" للمسدسات الفعلية. واعتبر حاملا الأسلحة المزيفة بأنهما "مسلحان"، وفق المصدر.
وتم إخلاء البوابة رقم 2، حيث كان فريق أمني متواجدا أصلاً لفحص حقيبةِ سفر متروكة.