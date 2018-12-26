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إزعاج عبر الهاتف يجر موظف بنك إلى القضاء

إزعاج عبر الهاتف يجر موظف بنك إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 19:35

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، النظر في قضية موظف عربيّ الجنسية ويعمل بأحد البنوك المحلية؛ وذلك على خلفية اتهامه بإزعاج أحد العملاء عبر تكرار الاتصال الهاتفي به، ما تسبب في ارتفاع ضغط دمه ونقله بالإسعاف إلى المستشفى، لتقرر حجز القضية للحكم في 15 يناير المقبل.

وذكرت جريدة البيان الإماراتية أنه خلال الجلسة حضر أحد المسؤولين في البنك كشاهد مع المتهم، وأقر بأن المشتكى به يعمل موظفاً في البنك، ومن صميم عمله واختصاصاته هو ومن في نفس وظيفته من موظفي البنك الاتصال بالعملاء. كما قدم المتهم لهيئة المحكمة شهادة لمن يهمه الأمر، صادرة من البنك، توضّح طبيعة وظيفته.

وأكد المشتكي أن المشتكى به يعمل موظف تحصيل في البنك، واعتاد الاتصال به يومياً أكثر من 20 مرة في الساعة، وذلك لمطالبته بتسديد مبلغ مستحق للبنك، مشيراً إلى أنه توقف عن الرد على رقم البنك فتابع الموظف الاتصال من هاتفه، ما تسبب للمعني بالأمر في ارتفاع ضغط دمه وسقوطه في مكان عام، ما استدعى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وقال المشتكي: "خلال تواجدي داخل سيارة الإسعاف استمر المتهم بالاتصال بي، ما دفع المسعف الموجود في السيارة إلى الرد على الهاتف وإخباره بأنني مريض ومتواجد داخل سيارة إسعاف متوجهاً إلى المستشفى".

يُشار إلى أن المشتكى به اعتذر للمعني بالأمر، متعهدا له بعدم تكرار الأمر مرة ثانية، ليقرر المشتكي في النهاية السماح والتنازل عن الدعوى.

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