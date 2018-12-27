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الرئيسية | منوعات | في واقعة تستدعي الانتباه .. فتاة تتعرف على قاتلها عبر الإنترنيت

في واقعة تستدعي الانتباه .. فتاة تتعرف على قاتلها عبر الإنترنيت

في واقعة تستدعي الانتباه .. فتاة تتعرف على قاتلها عبر الإنترنيت
هسبريس - متابعة
الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:55

تم العثور على فتاه بريطانية تدعى جرايس ميلاني البالغة من العمر 22 عامًا مقتولة في أحد الطرق في نيوزيلندا.

في البداية، لم يتمكن سكوت بيرد، مفتش المباحث، من تحديد هوية الجثة؛ ولكن استنادً إلى الأدلة التي تم تجميعها في الآونة الأخيرة، فقد تم إثبات أن هذه الجثة ترجع إلى السائحة جرايس التي وصلت إلى نيوزيلندا قبل أسبوعين من وفاتها.

لقد شوهدت جرايس آخر مرة في مدينة أوكلاند في فاتح دجنبر في فندق مع "رفيق" لها، وهو رجل يبلغ من العمر 26 عامًا والذي يُقال إنه قد تعرف عليها عبر تطبيق Tinder . وبعد التحريات، أُثبت أن هذا الرجل هو من قام بقتلها.

وقبل العثور على جثتها، عثرت الشرطة على ساعة وقلادة يعتقد أنها كانت بحوزة ميلاني، وبعد ذلك طلبت الشرطة من الجميع المساعدة في العثور عليها.

وبعد ذلك، تم العثور على جثة جرايس بالقرب من طريق ريفي على بعد حوالي 12 ميلا غرب من وسط المدينة.

كان الأمر صادما للغاية بالنسبة إلى عائلة ميلاني، حيث سيطرت عليهم حالة من الحزن الشديد بعد أن تأكدوا من أن ابنتهم قد قُتلت بالفعل!

وقالت الشرطة في نيوزيلندا إن المشتبه فيه في جريمة القتل سيظل رهن الاحتجاز إلى أن يتم تحديد موعد الجلسة في محكمة أوكلاند المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - لوجه الله الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:06
انصح الجميع الابتعاد عن هده التطبيقات، و حتى مواقع التواصل الاجتماعي. و من اراد التعارف فليتعارف خارج هده السموم.
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45
2 - وا اسفاه الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:15
فتاة كالملاك خسارة فيها الموت.اتعجب كيف تسول لشخص نفسه ان يقتل فتاة عادية فما بالك بحسناء.الدي لا يضعف امام خلقة كهده هو حتما غير سوي ومفتقد للرجولة والشهامة
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27
3 - حمادي الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:16
الإجرام لا يعرف الحدود من المغرب إلي بريطانيا
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22
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