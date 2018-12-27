أنظر بنفسك .. لن تصدق ما تفعله هذه السمكة داخل حوض خاص بها

هسبريس - متابعة

هل سبق لك أن رأيت سمكة تتبعك كل تحركاتك؟ على الأرجح، لا؛ ولكن في هذا الفيديو سترى هذه السمكة وهي تتجول داخل حوض السمك متوسط الحجم الخاص بها، حيث تتحرك وفقًا لتحركات الشخص الذي يقف خارج الحوض.

في البداية، ظن ذلك الشخص أنها مجرد صدفة؛ ولكن بعد أن ظل يتحرك لليمين واليسار باستمرار، أصبح متأكدًا بالفعل من أن السمكة تقوم بملاحقته، مما أثار دهشته!