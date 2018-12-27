بالفيديو: هكذا يكون شكل الدماغ عندما يقوم الإنسان بالتفكير

هسبريس - متابعة

كل عملية تفكير واحدة تمر عبر أدمغتنا تتضمن عملية معقدة تنطوي على التحفيز والتجهيز والاستجابة.

ولقد توصل علماء الأعصاب، منذ فترة طويلة، إلى الطريقة التي تسير بها هذه الأمور؛ ولكن العلماء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تمكنوا، في الآونة الأخيرة، من رؤية كيف تعمل هذه العملية.

ومن خلال تسجيل النشاط الكهربائي للخلايا العصبية، مباشرةً من سطح الدماغ، تمكن العلماء من تحديد أجزاء الدماغ التي تًنشط أولاً، ومن ثم اتباع هذا النشاط إلى الجزء التالي.

يبدو الأمر رائع وممتع حقًا، ويمكنك رؤيته بنفسك من خلال هذا الفيديو:

والمثير في الأمر هو أنه عند إعطاء حافز لشخص ما، فإن القشرة البصرية والسمعية تضيء كرد فعل للمؤثرات أولًا.

وبعد ذلك، تتأرجح قشرة الفص الجبهي وتقوم بتفسير المعنى، ومن ثم يتم تشغيل القشرة الحركية استعدادًا للعمل، ويستغرق الأمر أقل من نصف ثانية.