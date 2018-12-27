24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لن تصدق هذا التصرف من فيل تجاه الراعي الخاص به
- أبوظبي تكشف برنامج الاحتفالات برأس السنة الجديدة
- هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!
- شكوى من قنطرة بتمارة
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة
نقابة تُسلم مجلس المنافسة مذكرةً لضبط أسعار المحروقات بالمغرب (5.00)
- سلفيون: احتفالات العام الجديد لـ"الكفار" .. أبو حفص: فرح وانصهار - (129)
- مخبزة تقبل بيع "حلويات بوناني" .. ومهنيون يرفضون الإساءة للقطاع - (88)
- العثماني: سنة 2018 شهدت إنجازات كثيرة مميزة للعمل الحكومي - (70)
- الحكومة ترفض توظيف المجندين وتغلق "باب الاختيار" أمام الإناث - (63)
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بالفيديو: هكذا يكون شكل الدماغ عندما يقوم الإنسان بالتفكير
كل عملية تفكير واحدة تمر عبر أدمغتنا تتضمن عملية معقدة تنطوي على التحفيز والتجهيز والاستجابة.
ولقد توصل علماء الأعصاب، منذ فترة طويلة، إلى الطريقة التي تسير بها هذه الأمور؛ ولكن العلماء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تمكنوا، في الآونة الأخيرة، من رؤية كيف تعمل هذه العملية.
ومن خلال تسجيل النشاط الكهربائي للخلايا العصبية، مباشرةً من سطح الدماغ، تمكن العلماء من تحديد أجزاء الدماغ التي تًنشط أولاً، ومن ثم اتباع هذا النشاط إلى الجزء التالي.
يبدو الأمر رائع وممتع حقًا، ويمكنك رؤيته بنفسك من خلال هذا الفيديو:
والمثير في الأمر هو أنه عند إعطاء حافز لشخص ما، فإن القشرة البصرية والسمعية تضيء كرد فعل للمؤثرات أولًا.
وبعد ذلك، تتأرجح قشرة الفص الجبهي وتقوم بتفسير المعنى، ومن ثم يتم تشغيل القشرة الحركية استعدادًا للعمل، ويستغرق الأمر أقل من نصف ثانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
من الذي خلق هذا الدماغ ؟ ونحن نتعلم في مستوى الابتدائي ان لكل فعل فاعل . الا يدل ذالك على قدرة الله .وقد جاء تكرار كلمة أفلا تتفكرون عدة مرات.في القرآن الكريم
هذا خلق الله .