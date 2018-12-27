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الرئيسية | منوعات | بالفيديو: هكذا يكون شكل الدماغ عندما يقوم الإنسان بالتفكير

بالفيديو: هكذا يكون شكل الدماغ عندما يقوم الإنسان بالتفكير

بالفيديو: هكذا يكون شكل الدماغ عندما يقوم الإنسان بالتفكير
هسبريس - متابعة
الخميس 27 دجنبر 2018 - 14:35

كل عملية تفكير واحدة تمر عبر أدمغتنا تتضمن عملية معقدة تنطوي على التحفيز والتجهيز والاستجابة.

ولقد توصل علماء الأعصاب، منذ فترة طويلة، إلى الطريقة التي تسير بها هذه الأمور؛ ولكن العلماء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تمكنوا، في الآونة الأخيرة، من رؤية كيف تعمل هذه العملية.

ومن خلال تسجيل النشاط الكهربائي للخلايا العصبية، مباشرةً من سطح الدماغ، تمكن العلماء من تحديد أجزاء الدماغ التي تًنشط أولاً، ومن ثم اتباع هذا النشاط إلى الجزء التالي.

يبدو الأمر رائع وممتع حقًا، ويمكنك رؤيته بنفسك من خلال هذا الفيديو:

والمثير في الأمر هو أنه عند إعطاء حافز لشخص ما، فإن القشرة البصرية والسمعية تضيء كرد فعل للمؤثرات أولًا.

وبعد ذلك، تتأرجح قشرة الفص الجبهي وتقوم بتفسير المعنى، ومن ثم يتم تشغيل القشرة الحركية استعدادًا للعمل، ويستغرق الأمر أقل من نصف ثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الحسين الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:06
والسؤال موجه الملحدين والعلمانيين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل.
من الذي خلق هذا الدماغ ؟ ونحن نتعلم في مستوى الابتدائي ان لكل فعل فاعل . الا يدل ذالك على قدرة الله .وقد جاء تكرار كلمة أفلا تتفكرون عدة مرات.في القرآن الكريم
هذا خلق الله .
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10
2 - رأي الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:07
بغيت نعرف واش الحكومة ديالنا عندها نفس الطريقة في التفكير عندما تتحدث عن الإنجازات الكبيرة . هههه يمكن انا غالط .
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4
3 - حسن فاس الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:09
هذا خلق الله فماذا خلق الذين من دونه ،تبارك الله أحسن الخالقين
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5
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