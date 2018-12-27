رجل يقتل صديقه المقرب بسبب الكحول والرسم واختلال نفساني

هسبريس - متابعة

ذات يوم، بدأ الصديقان الروسيان ألكسندر تروفيموف وايفجيني ليلين بالمجادلة حول أي معالج رسومات أفضل؛ "Nvidia" أو "AMD"، وانتهي الأمر بقتل أحدهما الآخر بأبشع الطرق.

قام ألكسندر تروفيموف البالغ من العمر 37 عامًا بطعن صديقه ايفجيني ليلين بالسكين حتى الموت بعد أن ضربه مرتين على رأسه. وبعد أن توفي الأخير، على الفور، قام القاتل بطعن جسده الميت 11 مرة لأنه كان "منزعجا" منه للغاية!

ووقع هذا الحادث في بلدة "سارانسك" الهادئة في روسيا، فقد اعتاد الصديقان على العمل معًا منذ بضع سنوات، وظلوا على اتصال منذ ذلك الحين.

وفي يوم الحادث، دعا ألكسندر صديقه إلى احتساء الشراب معا، حيث كان الصديقان سكارى. وأثناء ذلك، بدأت مناقشة بينهما عن أي معالج رسومات أفضل؛ Nvidia أو AMD، وسرعان ما تحول هذا النقاش إلى جدال حاد، وانتهى الأمر بقيام ألكسندر بقتل صديقه زاعمًا بأن معالج AMD هو الأفضل.

وعلى الرغم من أن الحادث وقع منذ أكثر من عام، فإنه قد تم الحكم على ألكسندر مؤخرًا، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف السنة بسبب ارتكابه لهذه الجريمة.

وبغض النظر عن أن ألكسندر كان في حالة سكر أثناء ارتكابه لهذه الجريمة، إلا أنه من الواضح أنه يعاني من بعض المشاكل النفسانية.