دراسة تكشف عن مفاجأة مذهلة لأصحاب الشعر الأحمر عبر العالم

هسبريس - متابعة

كشفت دراسة علمية جديدة عن استنتاجات مذهلة تتعلق بأصحاب الشعر الأحمر، فقد عثرت الأبحاث عن مزايا وراثية فريدة من نوعها لهؤلاء الأشخاص.

وينظر المجتمع عادة إلى ذوي الشعر الأحمر باستغراب شديد، على الرغم من أن هناك بعض الشخصيات المشهورة التي تتمتع بهذا الشعر مثل؛ الأمير هاري، والمغني إد شيران، والمغنية فلورنس ويلش، والممثلة جيسيكا شاستاين، وغيرهم.

ولقد نشرت كاتبة تدعي إرين لاروزا كتابًا جديدًا مؤخرًا بعنوان؛ The Big Redhead Book: Inside the Secret Society of Red. ومن خلاله، تحدثت إرين عن أن هناك العديد من المزايا البيولوجية لأصحاب الشعر الأحمر، وقد عرضت أيضًا العديد من الحقائق المثيرة حول هؤلاء الأشخاص.

فقد وصفت إرين أصحاب الشعر الأحمر بأنهم "يونيكورن العالم البشري". واستنادًا إلى البحوث، قالت إرين إنه يمكن لأصحاب الشعر الأحمر التعامل مع الانزعاج بكفاءة أكثر من غيرهم، وهذا بسبب جين MC1R النادر والذي يعطي الأشخاص شعر بهذا اللون.

وعلاوةً على ذلك، كشفت دراسة أجرتها جامعة "McGill" في عام 2003 أن الإناث ذوات الشعر الأحمر الطبيعي يتمكن من تحمل الضيق أكثر بنسبة 25% مقارنة بالسيدات اللواتي لا يمتلكن الشعر الأحمر.

ووفقًا لعلماء من جامعة "لويزفيل"، يتطلب أصحاب الشعر الأحمر حوالي %20 فقط من التخدير الأساسي قبل خضوعهم لعملية جراحية؛ وهو ما يشير إلى أن أصحاب الشعر الأحمر لديهم بالفعل قدرة هائلة على التحمل.

كما أثبتت دراسة أجريت عام 2005 في جامعة "لويزفيل" أن أصحاب الشعر الأحمر يشعرون بتغييرات درجة الحرارة قبل حدوثها. لذا، فهم أول من يخبر الجميع بأن فصل الشتاء على وشك الوصول.

كما كشفت الدراسات أن أصحاب الشعر الأحمر أقل احتياجًا لفيتامين (د) مقارنةً بالأشخاص الآخرين، فهم ينتجون بالفعل المزيد هذا الفيتامين بفضل جين MC1R.