24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  2. "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا" (5.00)

  3. المغرب والجزائر ديما خاوة.. (5.00)

  4. ورود وحلوى للسنة الجديدة (5.00)

  5. يا مُريدَ الشّر أَعْرِض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | كاميرات المراقبة تفضح مواقف غريبة .. مشهد مثير لتحطيم شاحنة

كاميرات المراقبة تفضح مواقف غريبة .. مشهد مثير لتحطيم شاحنة

كاميرات المراقبة تفضح مواقف غريبة .. مشهد مثير لتحطيم شاحنة
هسبريس - متابعة
السبت 29 دجنبر 2018 - 19:00

عادةً ما تقوم كاميرات المراقبة بالتقاط لقطات مثيرة مثل جرائم القتل أو السرقة أو الخطف.

ولكن ذات يوم رصدت كاميرا مراقبة فعلا غريبا من نوعه إلى حد ما، إذ قام شخص يقود شاحنة من نوع "تويوتا تاكوما‬‎" بتحطيم شاحنته بنفسه!

وفي مقطع الفيديو، يمكننا مشاهدة الشاحنة وهي تتحرك بشكل طبيعي تجاه الكاميرا، وفجأة وبدون أي مبرر، نرى الشاحنة تسير بالاتجاه المعاكس في طريقها إلى منزل أحد الجيران، وتصطدم بمقطورة فيتحطم الجزء الخلفي من الشاحنة بأكمله، وبعد ذلك يواصل السائق طريقه بشكل طبيعي كما لو لم يحدث أي شيء على الإطلاق.

وليس من الطبيعي أن يقوم شخص بتحطيم سيارته بكامل إرادته، ومن المحتمل أن تكون هذه الشاحنة مسروقة!

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.