كاميرات المراقبة تفضح مواقف غريبة .. مشهد مثير لتحطيم شاحنة

هسبريس - متابعة

عادةً ما تقوم كاميرات المراقبة بالتقاط لقطات مثيرة مثل جرائم القتل أو السرقة أو الخطف.

ولكن ذات يوم رصدت كاميرا مراقبة فعلا غريبا من نوعه إلى حد ما، إذ قام شخص يقود شاحنة من نوع "تويوتا تاكوما‬‎" بتحطيم شاحنته بنفسه!

وفي مقطع الفيديو، يمكننا مشاهدة الشاحنة وهي تتحرك بشكل طبيعي تجاه الكاميرا، وفجأة وبدون أي مبرر، نرى الشاحنة تسير بالاتجاه المعاكس في طريقها إلى منزل أحد الجيران، وتصطدم بمقطورة فيتحطم الجزء الخلفي من الشاحنة بأكمله، وبعد ذلك يواصل السائق طريقه بشكل طبيعي كما لو لم يحدث أي شيء على الإطلاق.

وليس من الطبيعي أن يقوم شخص بتحطيم سيارته بكامل إرادته، ومن المحتمل أن تكون هذه الشاحنة مسروقة!