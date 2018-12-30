24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/12/2018
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- بؤس التأويل الأيديولوجي المتطرّف للدين
- حتى لا تتهاوى مكتسباتُ المفهوم الجنائي
- بومالن دادس .. "مدينة استراتيجية" تبتلع أحلام الراغبين في الاستثمار
- مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة
- تكريم "خريبݣاݣ" يطال كاظمي والسروتي والمرضي
مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)
- الزفزافي يدعو من زنزانته إلى مسيرة بشعار "المرأة الريفية خط أحمر" - (128)
- بعد الإمارات والبحرين .. هل يجدد المغرب اعترافه بنظام بشار الأسد؟ - (78)
- خبير: دعم دونالد ترامب لمغربية الصحراء لم يقدّمه أي رئيس أمريكيّ - (78)
- امرأة وأطفالها يستنجدون بالملك ضدّ "ذئاب الشارع" في عين حرودة - (64)
- "جريمة شمهروش" تطيح بسويسري يسكن المغرب - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
كاميرات المراقبة تفضح مواقف غريبة .. مشهد مثير لتحطيم شاحنة
السبت 29 دجنبر 2018 - 19:00
عادةً ما تقوم كاميرات المراقبة بالتقاط لقطات مثيرة مثل جرائم القتل أو السرقة أو الخطف.
ولكن ذات يوم رصدت كاميرا مراقبة فعلا غريبا من نوعه إلى حد ما، إذ قام شخص يقود شاحنة من نوع "تويوتا تاكوما" بتحطيم شاحنته بنفسه!
وفي مقطع الفيديو، يمكننا مشاهدة الشاحنة وهي تتحرك بشكل طبيعي تجاه الكاميرا، وفجأة وبدون أي مبرر، نرى الشاحنة تسير بالاتجاه المعاكس في طريقها إلى منزل أحد الجيران، وتصطدم بمقطورة فيتحطم الجزء الخلفي من الشاحنة بأكمله، وبعد ذلك يواصل السائق طريقه بشكل طبيعي كما لو لم يحدث أي شيء على الإطلاق.
وليس من الطبيعي أن يقوم شخص بتحطيم سيارته بكامل إرادته، ومن المحتمل أن تكون هذه الشاحنة مسروقة!