مهما كان حبك للبيتزا .. هل تقوم بهذه الأفعال التي قاموا بها؟

هسبريس - متابعة

تعتبر البيتزا، بلا شك، من أشهى المأكولات في العالم، فهناك بعض الأشخاص الذين يحبون البيتزا لدرجة الهوس، لكن في بعض الأحيان قد يؤدي هذا الهوس إلى نتائج مدمرة.

وإذا كنت تتساءل ما النتائج التي قد تنتج عن ذلك، إليك أشهر أربع جرائم غريبة مرتبطة بالبيتزاḷ

1- في عام 2014 قام مجموعة من اللصوص بطعن رجل مسن حتى الموت ليسرقوا خاتمه وبيعه لشراء البيتزا.

2 - في عام 1990 كانت هناك سياسة لمطعم دومينوز، حيث إذا لم يصلك طلبك في غضون 30 دقيقة، يصبح مجانيًا. وكان موصل الطلبات يأخذ الموضوع على محمل الجد، حيث أثناء توصيله أحد الطلبات ذات يوم قام بالاصطدام بسيارة أخرى كيلا يتأخر الطلب عن 30 دقيقة.

3 - في عام 2012 قام شخص بضرب رجل توصيل البيتزا على وجهه، والسبب أنه نسي إحضار خبز الثوم مع الطلب!

4- في غشت 2014 كان هناك حارس زنزانة يقوم برش مادة كيميائية على بيتزا النزلاء كي يمرض جميع المسجونين.