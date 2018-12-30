24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا" (5.00)

  2. ورود وحلوى للسنة الجديدة (5.00)

  3. ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)

  4. "الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا (3.00)

  5. هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ (2.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بذور التفاح علاج لمرض السرطان .. ما العلاقة بينهما؟

بذور التفاح علاج لمرض السرطان .. ما العلاقة بينهما؟

بذور التفاح علاج لمرض السرطان .. ما العلاقة بينهما؟
هسبريس - متابعة
الأحد 30 دجنبر 2018 - 17:00

هل تعلم أن بذور التفاح قد تكون علاجًا لمرض السرطان؟ هذه هي الحقيقة التي حاولت شركات الأدوية إخفاءها لعدة سنوات!

في الواقع، تحتوي بذور التفاح على نسبة قليلة جدًا من مادة سامة ولكن بها عدّة فوائد في المقابل، حيث تعمل على منع تكوين الخلايا السرطانية، لذا فهي تقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة.

فقد وجد الباحثون أن بذور التفاح تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للسرطان، والتي يمكن أيضا استعمالها لاستكمال العلاج الكيميائي. وتشير الأبحاث إلى أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في بذور التفاح غنية بمضادات الأكسدة وفي مواد مضادة للسرطان والتي يمكن أن تتفاعل بشكل فعال ضد البكتيريا والفيروسات.

تُعرف هذه المادة باسم أميجيدالين، والتي تقوم بإطلاق السيانيد بمجرد ملامستها لإنزيمات الجهاز الهضمي البشري.

وإن الاستهلاك في تناول بذور التفاح ليس ضارًا للجسم، ولكن ابتلاع عدد كبير من بذور التفاح يمكن أن يكون مميتا في الواقع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.