بعد 40 عاما .. رجل يعترف بضربه لابن أخيه 5 سنوات حتى الموت

هسبريس - متابعة

لقد تم إلقاء القبض على رجل من ولاية تكساس بتهمة قتله لابن أخيه البالغ من العمر 5 سنوات، عن طريق ضربه حتى الموت. واعترف الجاني بارتكابه لهذه الجريمة، بعد مرور 40 عامًا من حدوثها.

في عام 1981، قام تيري لي وودسون، البالغ من العمر 64 عامًا، بإبلاغ الشرطة عن اختفاء ابن أخيه بيرت وودسون. وحسبما قاله تيري، فإنه قد ترك الطفل في سيارته أثناء ذهابه لأحد المتاجر، وعندما عاد، اكتشف أن بيرت ليس بالسيارة.

وفي عام 2017، فتح المحققون تحقيقًا جديدًا في قضية اختفاء بيرت، مما أدى إلى حل القضية بعد مرور أعوام من حدوثها.

وخلال التحقيقات الأخيرة، اكتشفت السلطات أن بيرت لم يغادر سيارة عمه. ووفقًا لبعض المعلومات الجديدة واستجواب المحققين لتيري، فإن هناك قصة أخرى مختلفة تمامًا عن القصة التي رواها تيري من 40 عاما.

فقد اعترف تيري بأنه قام بضرب ابن أخيه حتى الموت بدافع "تأديبه". ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن وودسون قام باستخدام سلكًا كهربائيًا لضرب بيرت.

وبعد اعترافه لهذه الجريمة، قام تيري بأخذ المحققين إلى المكان الذي ترك فيه بيرت. وبعد تفتيش المنطقة بدقة، لم تعثر السلطات عن أي شيء.

وبعد إثبات إدانته، حُكم على تيري بالبقاء في السجن بتهمة القتل مع تحمل تكاليف الضمانات.