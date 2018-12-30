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شاب يذرف دما من عينيه والأطباء عاجزون عن تفسير السبب

شاب يذرف دما من عينيه والأطباء عاجزون عن تفسير السبب
هسبريس - متابعة
الأحد 30 دجنبر 2018 - 15:29

عالج الأطباء شابا كان يبكي دما بدل الدموع، دون أن يتمكنوا من معرفة سبب إصابته بهذه الحالة.

وذهب الشاب البالغ من العمر 22 عاما إلى المستشفى بعد أن حدث الأمر معه مرتين، لكن الاختبارات التي أجريت على عينيه كشفت أنه لا شيء غير طبيعي في عملهما.

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الدم، المعروف طبيا باسم " الهيمولاكريا"، والذي يجعل المريض يبكي دموعا حمراء أو دموعا مكونة تماما من الدم.

وأرسل الأطباء في معهد أندامان وجزر نيكوبار للعلوم الطبية في الهند، الرجل لإجراء فحوصات الدم واختبارات وظائف الكبد، لكنها كانت طبيعية.

وأجرى الأطباء اختبارات إضافية للشاب، بسبب القلق بشأن احتمال إصابته بمشكلة تخثر الدم، والتي قد تزيد من خطر حدوث نزيف داخلي مميت، لكن هذه الاختبارات أيضا كانت طبيعية.

كما أخضع الأطباء المريض لاختبارات العدوى والأمراض الوراثية والتي كانت أيضا طبيعية تماما. وهذا ما جعل الأطباء غير قادرين على تحديد السبب الحقيقي وراء هذه الحالة المرضية، وفقا لما ذكرته صحيفة "British Medical Journal case".

وظل سبب إصابة الشاب الهندي بـ "الهيمولاكريا" مجهولا تماما كما هو الحال لدى نحو 30% من الحالات.

وتعد "الهيمولاكريا" حالة نادرة للغاية، وعلى الرغم من أنها غير ضارة، إلا أنه يجب مراجعة الطبيب في حال ملاحظتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - yousefmekan الأحد 30 دجنبر 2018 - 17:48
السبب هو في الغدة التي تفرز الدموع وانتها الموضوع
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