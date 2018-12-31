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امرأة ألمانية ناقمة تعرض زوجها للبيع بـ18 يورو
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 03:40
عرضت امرأة ألمانية زوجها للبيع مقابل 18 يورو على موقع "إيباي" ، قائلة إنها "سأمت من نظرته السلبية للأمور".
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وقالت المرأة وتدعى "دورتي إل" / 40 عاما/ من هامبورج ، في إعلانها الذي نشرته على الموقع إنها متزوجة منذ سبع سنوات ، "لكنها الآن أصبحت علاقتها بزوجها باتت شبه منعدمة حاليا".
وأضافت في الإعلان: "عزيزاتي النساء، زوج مستعمل لمن يهتم".
وبعد هذا الإعلان، قالت دورتي لصحيفة "هامبرجر أبندبلات" إن إعلانها لقي ردود فعل إيجابية وأرسل لها الكثير من الأشخاص رموز ابتسامات تعبيرية، وقالت إن الهدف من الإعلان كان للترفيه فحسب.