حيوانات أليفة مصابة بالتوحد والسرطان .. هذه الأسباب

هسبريس - متابعة

وفقا لدراسة جديدة نشرتها مجلة بيطرية أمريكية، فإن التطعيم المبالغ فيه للحيوانات الأليفة قد يتسبب في إصابتها بأمراض واضطرابات خطيرة، بما في ذلك مرض التوحد والسرطان.

وأضافت الدراسة أن الأطباء البيطريين غالبًا ما يكونوا مذنبين في إصابة الحيوانات الأليفة بالأمراض بسبب الإفراط في وصف اللقاحات بغرض زيادة الأرباح.

وقد أصبحت شركات اللقاحات الخاصة بالحيوانات الأليفة من أضخم الشركات التي تجمع أموالا كثيرة سنويًا بسبب ذلك.

ووفقًا لمجموعة من الأطباء البيطريين، يتم إنشاء الإيرادات في ظل معلومات مضللة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للحيوانات الأليفة.

وقد أصدر مجموعة من الأطباء البيطريين تحذيرًا صحيًا، حيث نصحوا أصحاب الحيوانات بالتوقف عن تطعيم حيواناتهم الأليفة بشكل مبالغ فيه، حيث قالوا إن "التسويق للقاحات الحيوانات الأليفة قد يشجع هذه الشركات الخادعة على الاستمرار في فعلها الخاطئ".

وبسبب زيادة نسبة التطعيمات، ارتفع عدد القطط المصابة بالسرطان إلى 22 ألف قطة سنويًا، مما أدى إلى قطع ذيولها وسيقانها للتخلص من المرض.