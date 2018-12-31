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الرئيسية | منوعات | هذه الثمرة يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية خلال دقائق فقط

هذه الثمرة يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية خلال دقائق فقط

هذه الثمرة يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية خلال دقائق فقط
هسبريس - متابعة
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 17:00

توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل، حيث عثروا على فاكهة توت يمكنها قتل الخلايا السرطانية خلال دقائق معدودة.

وحسب هؤلاء الاطباء، هناك مادة مستخرجة من هذا النوع من التوت يمكنها بالفعل قتل الخلايا السرطانية في دقائق، وتدمير الأورام تمامًا خلال 48 ساعة.

وقد تم اكتشاف هذا البحث المذهل من قبل الباحثين في معهد QIMR Berghofer للأبحاث الطبية بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وقد يكون هذا الاكتشاف الأهم في تاريخ البشرية، إذ من شأنه أن يعالج مرضا خطيرا مثل السرطان.

ويطلق على هذا النوع من التوت اسم Hylandia Dockrillii" " أو "Blushwood Berry". وتعتبر هذه الفاكهة أكثر فاعلية بمقدار 10000 مرة من العلاج الكيميائي.

وخلال الاختبارات المعملية، وجد الباحثون أن هذه الفاكهة الطبيعية تتكون من مركبات يمكنها قتل الخلايا السرطانية على الفور. ففي غضون دقائق من استخدامها، تم القضاء على الخلايا السرطانية، ومن ثم الأورام بالكامل في أقل يومين.

ووفقًا لصحيفة "The Guardian"، فقد تمكن العلماء من تدمير الأورام الخبيثة باستخدام دواء مستخرج من بذور الثمار التي تم اكتشافها في شمال الغابات المطيرة بولاية كوينزلاند الأسترالية.

ويطلق على هذا الدواء المستخرج من التوت اسم EBC-46.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تاءه الاثنين 31 دجنبر 2018 - 17:47
هل يمن الحصول على هذا المستحضر ebc46 هنا بالمغرب وشكرا
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11
2 - عبدو الاثنين 31 دجنبر 2018 - 17:48
الحمد لله والله أكبر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء) صدق رسول الله
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9
3 - bouchra zago الاثنين 31 دجنبر 2018 - 17:49
كاينين ناس تداو من السرطان بعسل الدغموس الحر و كاين لي تداوى بشي اعشاب اخرى.. و مع دلك ملي ينشر تجربتو كيجيو عباد الغرب يقولك مايمكنش. مستحيل ضروري الكيماوي زعما حنا نعرفو حسن من الغرب....اوا شوف اسيدي غير التوت حتى هو كيداوي و من هدا المنبر بفيت نقول لكل الناس. كنتمنى ابتداءا من هده السنة الجديدة نوليو نشوفو انفسنا بطريقة اخرى. التخلف راه ماشي قدر علينا. نأمنو كلنا بلي ممكن نكونو احسن من الغرب فشحال من حاجة خاص غير المتقفين يبداو يديؤو حملات لنشر الوعي و الامل فينا راه باقي كاين...
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9
4 - seline الاثنين 31 دجنبر 2018 - 17:59
وهل توجد عندنا في الغرب? اريد جوابا حفضكم الله
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