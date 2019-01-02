تطبيق "واتساب" لن يكون متاحا على بعض أنظمة تشغيل الهواتف الذكية

هسبريس ـ مُتابعة

قالت شركة "واتساب" إن العمل بتطبيقها للتراسل الفوري لن يكون متاحا على بعض أنظمة التشغيل القديمة.

وأوردت الشركة، على موقعها الإلكتروني، أنه لن يتسنى استخدام تطبيقها بعد 31 دجنبر لأصحاب الهواتف العاملة بمنصة سلسلة "Nokia Series 40".

كما أعلنت "واتساب" أنها لن تدعم الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل القديمين "Android 2.3.7" و"iOS7"، وإصداراتهما السابقة، بعد 1 فبراير عام 2020.