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كُتّاب وآراء
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تطبيق "واتساب" لن يكون متاحا على بعض أنظمة تشغيل الهواتف الذكية
الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:50
قالت شركة "واتساب" إن العمل بتطبيقها للتراسل الفوري لن يكون متاحا على بعض أنظمة التشغيل القديمة.
وأوردت الشركة، على موقعها الإلكتروني، أنه لن يتسنى استخدام تطبيقها بعد 31 دجنبر لأصحاب الهواتف العاملة بمنصة سلسلة "Nokia Series 40".
كما أعلنت "واتساب" أنها لن تدعم الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل القديمين "Android 2.3.7" و"iOS7"، وإصداراتهما السابقة، بعد 1 فبراير عام 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطنة الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:05
كون غر حيدوهوم لا هوا لا فيسبوك.كنا مرتاحين قبل ميكونو
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