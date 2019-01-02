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الرئيسية | منوعات | بريطاني يستقبل العام الجديد بالفوز بـ 146 مليون دولار في اليانصيب

بريطاني يستقبل العام الجديد بالفوز بـ 146 مليون دولار في اليانصيب

بريطاني يستقبل العام الجديد بالفوز بـ 146 مليون دولار في اليانصيب
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:00

بدأ حامل ورقة يانصيب في بريطانيا العام الجديد 2019 بخبر سعيد ، حيث ربح 115 مليون جنيه استرليني (146.7 مليون دولار) في سحب "يورو مليونز" يوم الثلاثاء.

وأصبح حامل هذه الورقة رابع أكبر فائز باليانصيب في تاريخ المملكة المتحدة.

كما فاز عشرة أشخاص بمليون جنيه استرليني لكل منهم في سحب العام الجديد.

وفي يوليو 2011، أصبح كولين وكريس واير من اسكتلندا أكبر فائزين باليانصيب في المملكة المتحدة وفي أوروبا، عندما ربحا أكثر من 161 مليون جنيه استرليني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المزابي الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:18
القمار و الميسر حرام . شأنها شأن الربا . اصبحنا ماديين الحمد لله الحلال طيب و أجره كبير و ان كان قليل ...لن نعيش الاف السنين ...اعمارنا بين الستين و السبعين و سنتركها للورثة ...العمل الصالح و الاحسان للناس و بر الوالدين . تاج فوق الرؤوس .
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2 - جمع لميسة الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:25
فتحت عليه ابواب الجحيم بالثروة .. سيلعن اليوم الذي فاز فيه بها .. و سيلعن حظه . . سيفقد السعادة و نفسه . . سيتظاهر باعمال خيرية و لن يقتنع .. سيفتقد المستحيل الذي عاش عليه سنين .. سيواجه المستحيل ..كن على يقين
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3 - مغربي حامد الله الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:30
قريت الرقم شداتني الدوخة و الله و الله و نربحها حتى نولي رئيس الحكومة و نتهلا فالشعب ................... بالضرائب هههه
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4 - wow الأربعاء 02 يناير 2019 - 19:31
maintenant vous allez entendre les hypocrites marocains dirent que c,est Haram.
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-2
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