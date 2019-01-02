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لصوص يستخدمون حفارين لسرقة عربة أموال مدرعة في إيطاليا
الأربعاء 02 يناير 2019 - 20:00
ذكرت الشرطة أن لصوصا استخدموا حفارين ميكانيكيين اليوم الأربعاء لسرقة عربة أموال مدرعة على طريق سريع في جنوب إيطاليا وهربوا بما يربو على مليوني يورو (2.3 مليون دولار).
وكانت العربة وبها ثلاثة حراس غادرت مدينة باري حاملة معاشات التقاعد لتوزيعها على مكاتب البريد في بلدة ماتيرا القريبة عندما سدت شاحنتان الطريق أمامها.
ثم فتح الحفاران العربة عن طريق ذراعيهما الميكانيكيين للوصول إلى الأموال.
وبعدها تم إشعال النار في الحفارين وفر اللصوص الملثمون بغنيمتهم في سيارة كانت تنتظرهم. ولم يصب الحراس الثلاثة بأذى.