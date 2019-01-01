هذه 8 معلومات غريبة عن مطعم "ماكدونالدز" الشهير

هسبريس - متابعة

يعتبر مطعم "ماكدونالدز" من أشهر مطاعم الوجبات السريعة الموجودة في العالم؛ فهو يقدم سندوتشات البرجر بمختلف أنواعه وأحجامه، إلى جانب رقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية والحلويات والمثلجات.

ولكن هناك العديد من الحقائق والمعلومات الغريبة التي لم نسمع عنها من قبل حول هذا المطعم الشهير، إليك أبرزها:

1ـ بدأ كمطعم باربيكيو

في عام 1940، افتتح الأخوان "ريتشارد" و"موريس" مطعم ماكدونالدز لأول مرة في "سان برناردينو" في ولاية كاليفورنيا؛ ولكن في هذا الوقت كان يقدم أطعمة الباربيكيو. وفي عام 1948، تحوّل نشاط المطعم من الباربيكيو إلى البرجر ورقائق البطاطس والفطائر.

2ـ وجبة الفطور متاحة 24 ساعة

قبل عام 2015، كانت وجبة الفطور بماكدونالدز متاحة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا فقط، أي أن بعد ذلك يتوقف المطعم عن تقديمها؛ ولكن وجبة الفطور أصبحت، الآن، متوفرة على مدار اليوم.

3ـ هو أكبر موزع للألعاب في العالم

يوفر "ماكدونالدز"، سنويًا، حوالي مليار ونصف المليار لعبة مع وجبات "هابي ميل".

4ـ عدد موظفي "ماكدونالدز" في العالم يجتاز المليون

يصل عدد موظفي "ماكدونالدز" داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مليون عامل، بينما يبلغ عدد الموظفين خارج الولايات الأمريكية حوالي 761 ألف عامل.

5ـ دونالد ترامب من عشاق "ماكدونالدز"

نعم، هذا صحيح! يطلب رئيس الولايات المتحدة أحيانًا من بعض الطهاة في البيت الأبيض أن يُعِدوا له بعض من برجر ماكدونالدز، مثل سندوتش "الكوارتر باوندر" الشهير مع الجبن.

6ـ الوجبة الأكثر صحة هي وجبة "هابي ميل"

تعتبر وجبة "الهابي ميل" هي الأكثر صحة من ضمن وجبات ماكدونالدز الأخرى.. وهذا لأنها تحتوي على عينات صغيرة من الطعام، لذا فإن سعراتها الحرارية أصغر.

7ـ الأكثر ربحًا في العالم

تعتبر سلسلة مطاعم ماكدونالدز هي الأكثر ربحًا على مستوى العالم من بين مطاعم الوجبات السريعة الأخرى، حيث يصل دخلها السنوي إلى 28 مليار دولار.

8ـ ملكة بريطانيا تمتلك أحد فروع ماكدونالدز

تمتلك الملكة إليزابيث الثانية أحد فروع مطاعم ماكدونالدز في أكسفورد.